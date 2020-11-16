https://ria.ru/20201116/gulyaniya-1584764817.html

Опрос показал реакцию москвичей на отмену новогодних гуляний

Опрос показал реакцию москвичей на отмену новогодних гуляний

Жители Москвы разделились поровну между теми, кто не расстроился из-за отмены празднования Нового года в городе, кто понял, что так надо, и теми, кто сильно... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T06:41

2020-11-16T06:41

2020-11-16T07:52

работа.ру

россия

новый год

москва

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Жители Москвы разделились поровну между теми, кто не расстроился из-за отмены празднования Нового года в городе, кто понял, что так надо, и теми, кто сильно огорчился, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Кроме того, 30% москвичей поменяли свои планы на новогодние праздники из-за новых ограничительных мер в столице, соответственно планы 70% остались неизменными."Также 30% москвичей считают, что новогодние праздники необходимо продлить в качестве компенсации за отмену городских гуляний. В том числе 17% респондентов уверены, что каникулы нужно продлить на 2 недели, а 13% опрошенных будет достаточно нескольких дополнительных дней отдыха", - добавляется в исследовании.Более половины участников исследования (53%) указали, что такая мера, по их мнению, будет лишней, а 17% жителей Москвы уверены, что праздничные дни нужно сократить.

https://ria.ru/20201112/koroporativ-1584387121.html

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работа.ру, россия, новый год, москва, общество