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Опрос показал реакцию москвичей на отмену новогодних гуляний
Опрос показал реакцию москвичей на отмену новогодних гуляний
Жители Москвы разделились поровну между теми, кто не расстроился из-за отмены празднования Нового года в городе, кто понял, что так надо, и теми, кто сильно... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T06:41
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россия
новый год
москва
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Жители Москвы разделились поровну между теми, кто не расстроился из-за отмены празднования Нового года в городе, кто понял, что так надо, и теми, кто сильно огорчился, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Кроме того, 30% москвичей поменяли свои планы на новогодние праздники из-за новых ограничительных мер в столице, соответственно планы 70% остались неизменными."Также 30% москвичей считают, что новогодние праздники необходимо продлить в качестве компенсации за отмену городских гуляний. В том числе 17% респондентов уверены, что каникулы нужно продлить на 2 недели, а 13% опрошенных будет достаточно нескольких дополнительных дней отдыха", - добавляется в исследовании.Более половины участников исследования (53%) указали, что такая мера, по их мнению, будет лишней, а 17% жителей Москвы уверены, что праздничные дни нужно сократить.
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работа.ру, россия, новый год, москва, общество

Опрос показал реакцию москвичей на отмену новогодних гуляний

06:41 16.11.2020 (обновлено: 07:52 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНовогодний салют над Красной площадью в Москве.
Новогодний салют над Красной площадью в Москве. - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Жители Москвы разделились поровну между теми, кто не расстроился из-за отмены празднования Нового года в городе, кто понял, что так надо, и теми, кто сильно огорчился, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Треть опрошенных жителей столицы (32%) сильно огорчены отменой новогодних гуляний в городе, так как такое мероприятие стало уже доброй традицией. Столько же респондентов относятся к такой мере с пониманием. При этом 36% участников исследования указали, что не участвовали в гуляниях ранее и не планировали такой активности в этом году", - говорится в результатах исследования, в ходе которого были опрошены более 2,2 тысячи человек.
Кроме того, 30% москвичей поменяли свои планы на новогодние праздники из-за новых ограничительных мер в столице, соответственно планы 70% остались неизменными.
"Также 30% москвичей считают, что новогодние праздники необходимо продлить в качестве компенсации за отмену городских гуляний. В том числе 17% респондентов уверены, что каникулы нужно продлить на 2 недели, а 13% опрошенных будет достаточно нескольких дополнительных дней отдыха", - добавляется в исследовании.
Более половины участников исследования (53%) указали, что такая мера, по их мнению, будет лишней, а 17% жителей Москвы уверены, что праздничные дни нужно сократить.
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