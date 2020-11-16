https://ria.ru/20201116/gripp-1584919894.html
На Корсике выявили случай птичьего гриппа
На Корсике выявили случай птичьего гриппа
Первый случай птичьего гриппа был выявлен на французской Корсике, сообщает министерство сельского хозяйства Франции. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T23:56
2020-11-16T23:56
2020-11-16T23:56
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ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости. Первый случай птичьего гриппа был выявлен на французской Корсике, сообщает министерство сельского хозяйства Франции."После нескольких стран Северной Европы Франция выявила вспышку высокопатогенного птичьего гриппа штамма H5N8 в Верхней Корсике", - говорится в сообщении министерства сельского хозяйства.Случай был выявлен в отделе зоомагазина, который расположен недалеко от Бастии, после обнаружения аномальной смертности среди содержащихся там домашних птиц. Все птицы были усыплены, отмечается в сообщении.Глава министерства сельского хозяйства Жюльен Денорманди распорядился установить с 17 ноября по всей стране "высокий" уровень риска птичьего гриппа после выявления вспышки на Корсике.
https://ria.ru/20200803/1575294977.html
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бастия, корсика, здоровье - общество, франция, в мире