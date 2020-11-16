https://ria.ru/20201116/gripp-1584919894.html

На Корсике выявили случай птичьего гриппа

На Корсике выявили случай птичьего гриппа

Первый случай птичьего гриппа был выявлен на французской Корсике, сообщает министерство сельского хозяйства Франции. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T23:56

2020-11-16T23:56

2020-11-16T23:56

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корсика

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ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости. Первый случай птичьего гриппа был выявлен на французской Корсике, сообщает министерство сельского хозяйства Франции."После нескольких стран Северной Европы Франция выявила вспышку высокопатогенного птичьего гриппа штамма H5N8 в Верхней Корсике", - говорится в сообщении министерства сельского хозяйства.Случай был выявлен в отделе зоомагазина, который расположен недалеко от Бастии, после обнаружения аномальной смертности среди содержащихся там домашних птиц. Все птицы были усыплены, отмечается в сообщении.Глава министерства сельского хозяйства Жюльен Денорманди распорядился установить с 17 ноября по всей стране "высокий" уровень риска птичьего гриппа после выявления вспышки на Корсике.

https://ria.ru/20200803/1575294977.html

бастия

корсика

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бастия, корсика, здоровье - общество, франция, в мире