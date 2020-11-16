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На Корсике выявили случай птичьего гриппа
На Корсике выявили случай птичьего гриппа
Первый случай птичьего гриппа был выявлен на французской Корсике, сообщает министерство сельского хозяйства Франции. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T23:56
2020-11-16T23:56
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ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости. Первый случай птичьего гриппа был выявлен на французской Корсике, сообщает министерство сельского хозяйства Франции."После нескольких стран Северной Европы Франция выявила вспышку высокопатогенного птичьего гриппа штамма H5N8 в Верхней Корсике", - говорится в сообщении министерства сельского хозяйства.Случай был выявлен в отделе зоомагазина, который расположен недалеко от Бастии, после обнаружения аномальной смертности среди содержащихся там домашних птиц. Все птицы были усыплены, отмечается в сообщении.Глава министерства сельского хозяйства Жюльен Денорманди распорядился установить с 17 ноября по всей стране "высокий" уровень риска птичьего гриппа после выявления вспышки на Корсике.
https://ria.ru/20200803/1575294977.html
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бастия, корсика, здоровье - общество, франция, в мире

На Корсике выявили случай птичьего гриппа

23:56 16.11.2020
 
© AP Photo / Pier Paolo CitoВетеринары на птичей ферме в Италии. Архивное фото
Ветеринары на птичей ферме в Италии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© AP Photo / Pier Paolo Cito
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ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости. Первый случай птичьего гриппа был выявлен на французской Корсике, сообщает министерство сельского хозяйства Франции.
"После нескольких стран Северной Европы Франция выявила вспышку высокопатогенного птичьего гриппа штамма H5N8 в Верхней Корсике", - говорится в сообщении министерства сельского хозяйства.
Случай был выявлен в отделе зоомагазина, который расположен недалеко от Бастии, после обнаружения аномальной смертности среди содержащихся там домашних птиц. Все птицы были усыплены, отмечается в сообщении.
Глава министерства сельского хозяйства Жюльен Денорманди распорядился установить с 17 ноября по всей стране "высокий" уровень риска птичьего гриппа после выявления вспышки на Корсике.
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