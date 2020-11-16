https://ria.ru/20201116/glonass-1584761543.html

В "Роскосмосе" оценили стоимость новых навигационных спутников ГЛОНАСС

В "Роскосмосе" оценили стоимость новых навигационных спутников ГЛОНАСС

Космические аппараты нового поколения "Глонасс-К2", которые начнут запускать на орбиту со следующего года, будут стоить примерно в четыре раза дороже, чем... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T03:04

2020-11-16T03:04

2020-11-16T03:04

россия

земля

gps

николай тестоедов

глонасс (система навигации)

космос - риа наука

роскосмос

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155206/23/1552062386_0:0:1600:900_1400x0_80_0_0_0688e6d9e8e2945d104e6d4a487ea758.jpg

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Космические аппараты нового поколения "Глонасс-К2", которые начнут запускать на орбиту со следующего года, будут стоить примерно в четыре раза дороже, чем спутники, из которых в основном сейчас состоит российская навигационная группировка ГЛОНАСС – "Глонасс-М", говорится в материалах госкорпораиции "Роскосмос", имеющихся в распоряжении РИА Новости.Согласно материалам, новые спутники получились по стоимости в два раза дороже, чем аппараты "Глонасс-К1" (они запускаются на орбиту с 2011 года), а те, в свою очередь, в два раза дороже, чем спутники "Глонасс-М" (запускаются с 2003 года, всего изготовлен 51 аппарат). Причины такой разницы в стоимости в материалах госкорпорации не раскрываются.Ранее генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (предприятие "Роскосмоса") Николай Тестоедов рассказал РИА Новости, что летные испытания спутника следующего поколения "Глонасс-К2" начнутся в 2021 году, а всего планируется изготовить 15 таких аппаратов.Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").Стоимостью навигационных спутников в России озадачились некоторое время назад. В апреле 2019 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что планируется разработка малых навигационных спутников на замену "Глонасс-М". Проект получил название "малый ГЛОНАСС". Спутники должны были быть оборудованы только навигационной аппаратурой, а не как сейчас, когда аппараты серий "Глонасс-К" имеют дополнительные возможности, например, приема сигналов бедствия и передачи их спасателям в рамках системы "КОСПАС-САРСАТ". По состоянию на сентябрь 2020 года, как уточнил РИА Новости Тестоедов, изготовление малых аппаратов не внесено в новую программу развития системы ГЛОНАСС на срок до 2030 года.В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и три "Глонасса-К"), из которых 24 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, один - на техническом обслуживании, один - в резерве. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) – одна из четырех созданных в мире систем, аналогичная американской GPS, китайской BeiDou и европейской Galileo. Гражданский сигнал отечественной группировки предоставляется на открытой и бесплатной основе всем пользователям в мире. Особое значение система ГЛОНАСС имеет для эффективности решения задач Вооруженными силами. Система используется в высокоточном оружии, беспилотной авиации, для оперативного управления войсками.

https://ria.ru/20201113/glonass-1584401654.html

https://ria.ru/20201019/sputniki-1580545666.html

россия

земля

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, земля, gps, николай тестоедов, глонасс (система навигации), космос - риа наука, роскосмос, москва