https://ria.ru/20201116/germaniya-1584860488.html

Глава Германии поздравил Санду с избранием на пост президента Молдавии

Глава Германии поздравил Санду с избранием на пост президента Молдавии

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Майю Санду с избранием на пост президента Молдавии, сообщает пресс-служба главы государства. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T16:16

2020-11-16T16:16

2020-11-16T16:16

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

франк-вальтер штайнмайер

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молдавия

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БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Майю Санду с избранием на пост президента Молдавии, сообщает пресс-служба главы государства."От имени моих соотечественников поздравляю вас с впечатляющими результатами на выборах и избранием на пост президента Республики Молдова", - говорится в телеграмме Штайнмайера, которую цитирует пресс-служба."Надеюсь на наше сотрудничество и с нетерпением жду личной встречи. Желаю вам много сил и мудрости, а также удачи и успехов в выполнении вашей ответственной и сложной задачи", - заявил президент ФРГ.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. После обработки 100% протоколов с избирательных участков Санду побеждает во втором туре выборов президента республики, набрав 57,75% голосов.

https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584851336.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/sandu-1584825888.html

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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, франк-вальтер штайнмайер, германия, молдавия, в мире