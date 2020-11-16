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Глава Германии поздравил Санду с избранием на пост президента Молдавии
Глава Германии поздравил Санду с избранием на пост президента Молдавии
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Майю Санду с избранием на пост президента Молдавии, сообщает пресс-служба главы государства. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T16:16
2020-11-16T16:16
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
франк-вальтер штайнмайер
германия
молдавия
в мире
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БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Майю Санду с избранием на пост президента Молдавии, сообщает пресс-служба главы государства."От имени моих соотечественников поздравляю вас с впечатляющими результатами на выборах и избранием на пост президента Республики Молдова", - говорится в телеграмме Штайнмайера, которую цитирует пресс-служба."Надеюсь на наше сотрудничество и с нетерпением жду личной встречи. Желаю вам много сил и мудрости, а также удачи и успехов в выполнении вашей ответственной и сложной задачи", - заявил президент ФРГ.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. После обработки 100% протоколов с избирательных участков Санду побеждает во втором туре выборов президента республики, набрав 57,75% голосов.
https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584851336.html
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, франк-вальтер штайнмайер, германия, молдавия, в мире

Глава Германии поздравил Санду с избранием на пост президента Молдавии

16:16 16.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи с Владимиром Путиным. 25 октября 2017
Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи с Владимиром Путиным. 25 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Майю Санду с избранием на пост президента Молдавии, сообщает пресс-служба главы государства.
"От имени моих соотечественников поздравляю вас с впечатляющими результатами на выборах и избранием на пост президента Республики Молдова", - говорится в телеграмме Штайнмайера, которую цитирует пресс-служба.
Президент Румынии Клаус Йоханнис - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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Президент Румынии приедет в Молдавию после инаугурации Санду
"Надеюсь на наше сотрудничество и с нетерпением жду личной встречи. Желаю вам много сил и мудрости, а также удачи и успехов в выполнении вашей ответственной и сложной задачи", - заявил президент ФРГ.
В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. После обработки 100% протоколов с избирательных участков Санду побеждает во втором туре выборов президента республики, набрав 57,75% голосов.
Молдавский политический и государственный деятель Майя Санду - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
13:32
Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
 
Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуИгорь ДодонФранк-Вальтер ШтайнмайерГерманияМолдавияВ мире
 
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