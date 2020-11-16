Фургал захотел привиться от коронавируса
15:15 16.11.2020 (обновлено: 15:44 16.11.2020)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в организации убийств бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в СИЗО "Лефортово", выразил желание сделать прививку от COVID-19 российской вакциной "Спутник V", рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.
"Пока мы общались, зашла речь про вакцину "Спутник V". И вот мой коллега, который со мной ходил, он как раз сказал Сергею Ивановичу, что сделал прививку... сказал, что чувствует себя хорошо, уже прошел месяц, и вот спустя месяц у него появились антитела. В свою очередь Сергей Иванович сказал, что был бы тоже не против, например, сделать себе подобную вакцину", - заявил правозащитник в видео, размещенном в YouTube.
"Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.
В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, ОАЭ, Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.
Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.