https://ria.ru/20201116/es-1584831327.html

Онлайн-конференция о ситуации в ЕС и отношениях с Россией

Онлайн-конференция о ситуации в ЕС и отношениях с Россией

19 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об актуальной ситуации в ЕС и отношениях с Россией с учетом существующих вызовов и угроз.

2020-11-16T13:58

2020-11-16T13:58

2020-11-16T13:58

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН; - программный директор РСМД, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван ТИМОФЕЕВ;- старший научный сотрудник Германского института международных отношений и проблем безопасности Фонда "Наука и политика" Сабине ФИШЕР.22 ноября исполняется 15 лет пребывания Ангелы Меркель на посту федерального канцлера Германии. Сегодня Германия и страны Евросоюза переживают непростые времена, вызванные пандемией COVID-19. Как минимум до конца ноября в Германии действуют так называемый мягкий или частичный локдаун, в других странах ЕС карантинные ограничения носят еще более жесткий характер. Не менее серьезным вызовом для европейской безопасности стали недавние теракты во Франции и в Австрии, заставившие задуматься в целом о миграционной политике ЕС. Как следствие – предложение реформировать Шенгенскую зону и выработать общую стратегию борьбы с терроризмом, которое обсудили лидеры ведущих европейских стран на мини-саммите в Париже.Какие трансформации могут произойти в Евросоюзе с учетом новых угроз? Как Германия и ее партнеры по ЕС будут решать назревшие проблемы? Что поменяется в миграционной политике ЕС? Какие последствия может иметь протестная активность в ЕС, вызванная ужесточением карантинных мер? Как существующие угрозы внутренней безопасности ЕС скажутся на отношениях с Россией? Что ждет отношения России и Германии, России и других стран ЕС в ближайшее время?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы