Онлайн-конференция о ситуации в ЕС и отношениях с Россией
19 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об актуальной ситуации в ЕС и отношениях с Россией с учетом существующих вызовов и угроз.
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Участники:
- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН;
- программный директор РСМД, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван ТИМОФЕЕВ;
- старший научный сотрудник Германского института международных отношений и проблем безопасности Фонда "Наука и политика" Сабине ФИШЕР.
22 ноября исполняется 15 лет пребывания Ангелы Меркель на посту федерального канцлера Германии. Сегодня Германия и страны Евросоюза переживают непростые времена, вызванные пандемией COVID-19. Как минимум до конца ноября в Германии действуют так называемый мягкий или частичный локдаун, в других странах ЕС карантинные ограничения носят еще более жесткий характер. Не менее серьезным вызовом для европейской безопасности стали недавние теракты во Франции и в Австрии, заставившие задуматься в целом о миграционной политике ЕС. Как следствие – предложение реформировать Шенгенскую зону и выработать общую стратегию борьбы с терроризмом, которое обсудили лидеры ведущих европейских стран на мини-саммите в Париже.
Какие трансформации могут произойти в Евросоюзе с учетом новых угроз? Как Германия и ее партнеры по ЕС будут решать назревшие проблемы? Что поменяется в миграционной политике ЕС? Какие последствия может иметь протестная активность в ЕС, вызванная ужесточением карантинных мер? Как существующие угрозы внутренней безопасности ЕС скажутся на отношениях с Россией? Что ждет отношения России и Германии, России и других стран ЕС в ближайшее время?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН;
- программный директор РСМД, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван ТИМОФЕЕВ;
- старший научный сотрудник Германского института международных отношений и проблем безопасности Фонда "Наука и политика" Сабине ФИШЕР.
22 ноября исполняется 15 лет пребывания Ангелы Меркель на посту федерального канцлера Германии. Сегодня Германия и страны Евросоюза переживают непростые времена, вызванные пандемией COVID-19. Как минимум до конца ноября в Германии действуют так называемый мягкий или частичный локдаун, в других странах ЕС карантинные ограничения носят еще более жесткий характер. Не менее серьезным вызовом для европейской безопасности стали недавние теракты во Франции и в Австрии, заставившие задуматься в целом о миграционной политике ЕС. Как следствие – предложение реформировать Шенгенскую зону и выработать общую стратегию борьбы с терроризмом, которое обсудили лидеры ведущих европейских стран на мини-саммите в Париже.
Какие трансформации могут произойти в Евросоюзе с учетом новых угроз? Как Германия и ее партнеры по ЕС будут решать назревшие проблемы? Что поменяется в миграционной политике ЕС? Какие последствия может иметь протестная активность в ЕС, вызванная ужесточением карантинных мер? Как существующие угрозы внутренней безопасности ЕС скажутся на отношениях с Россией? Что ждет отношения России и Германии, России и других стран ЕС в ближайшее время?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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