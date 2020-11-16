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Онлайн-конференция о ситуации в ЕС и отношениях с Россией
Онлайн-конференция о ситуации в ЕС и отношениях с Россией
19 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об актуальной ситуации в ЕС и отношениях с Россией с учетом существующих вызовов и угроз.
2020-11-16T13:58
2020-11-16T13:58
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Задать вопросУчастники:- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН; - программный директор РСМД, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван ТИМОФЕЕВ;- старший научный сотрудник Германского института международных отношений и проблем безопасности Фонда "Наука и политика" Сабине ФИШЕР.22 ноября исполняется 15 лет пребывания Ангелы Меркель на посту федерального канцлера Германии. Сегодня Германия и страны Евросоюза переживают непростые времена, вызванные пандемией COVID-19. Как минимум до конца ноября в Германии действуют так называемый мягкий или частичный локдаун, в других странах ЕС карантинные ограничения носят еще более жесткий характер. Не менее серьезным вызовом для европейской безопасности стали недавние теракты во Франции и в Австрии, заставившие задуматься в целом о миграционной политике ЕС. Как следствие – предложение реформировать Шенгенскую зону и выработать общую стратегию борьбы с терроризмом, которое обсудили лидеры ведущих европейских стран на мини-саммите в Париже.Какие трансформации могут произойти в Евросоюзе с учетом новых угроз? Как Германия и ее партнеры по ЕС будут решать назревшие проблемы? Что поменяется в миграционной политике ЕС? Какие последствия может иметь протестная активность в ЕС, вызванная ужесточением карантинных мер? Как существующие угрозы внутренней безопасности ЕС скажутся на отношениях с Россией? Что ждет отношения России и Германии, России и других стран ЕС в ближайшее время?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о ситуации в ЕС и отношениях с Россией

13:58 16.11.2020
 
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19 ноября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об актуальной ситуации в ЕС и отношениях с Россией с учетом существующих вызовов и угроз.
Задать вопрос

Участники:
- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН;
- программный директор РСМД, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван ТИМОФЕЕВ;
- старший научный сотрудник Германского института международных отношений и проблем безопасности Фонда "Наука и политика" Сабине ФИШЕР.

22 ноября исполняется 15 лет пребывания Ангелы Меркель на посту федерального канцлера Германии. Сегодня Германия и страны Евросоюза переживают непростые времена, вызванные пандемией COVID-19. Как минимум до конца ноября в Германии действуют так называемый мягкий или частичный локдаун, в других странах ЕС карантинные ограничения носят еще более жесткий характер. Не менее серьезным вызовом для европейской безопасности стали недавние теракты во Франции и в Австрии, заставившие задуматься в целом о миграционной политике ЕС. Как следствие – предложение реформировать Шенгенскую зону и выработать общую стратегию борьбы с терроризмом, которое обсудили лидеры ведущих европейских стран на мини-саммите в Париже.
Какие трансформации могут произойти в Евросоюзе с учетом новых угроз? Как Германия и ее партнеры по ЕС будут решать назревшие проблемы? Что поменяется в миграционной политике ЕС? Какие последствия может иметь протестная активность в ЕС, вызванная ужесточением карантинных мер? Как существующие угрозы внутренней безопасности ЕС скажутся на отношениях с Россией? Что ждет отношения России и Германии, России и других стран ЕС в ближайшее время?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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