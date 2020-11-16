https://ria.ru/20201116/ermitazh-1584791544.html

Эрмитаж застрахует за полмиллиона картину для выставки о Рафаэле

Эрмитаж застрахует за полмиллиона картину для выставки о Рафаэле

Государственный Эрмитаж заплатит 544,5 тысячи рублей за страхование картины-участницы выставки о живописце Рафаэле из Национальной галереи в Лондоне, страховая... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T13:39

2020-11-16T13:39

2020-11-16T13:39

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Государственный Эрмитаж заплатит 544,5 тысячи рублей за страхование картины-участницы выставки о живописце Рафаэле из Национальной галереи в Лондоне, страховая стоимость экспоната составляет 5,5 миллиона фунтов стерлингов, следует из данных портала госзакупок.Музей провел закупку у единственного поставщика на сумму 544,5 тысячи рублей, пока сведения о заключенном контракте на портале госзакупок отсутствуют. Наименование страховой компании не указывается. Уточняется, что за страховку музей платит из внебюджетных средств."Услуги по страхованию культурных ценностей – музейного предмета из собрания Национальной галереи, г. Лондон, Великобритания, направляемых для экспонирования на выставке "Линия Рафаэля. 1520 - 2020" в Государственный Эрмитаж", - сформулирован предмет закупки.Уточняется, что страхуется один экспонат, это предмет живописи. Его описание представляет собой конфиденциальную информацию. Общая страховая стоимость картины – 5,5 миллиона фунтов стерлингов (порядка 560 миллионов рублей – ред.). В числе страховых случаев: теракт в период транспортировки или экспонирования картины, землетрясение, наводнение, извержение вулкана, вандализм, хищение, кража."Исполнитель обязан предоставить услугу страхования (оформить страховой полис) по формуле "от гвоздя до гвоздя" на условиях "все риски"… Период действия страхового покрытия: c 19 ноября 2020 года по 28 апреля 2021 года. Страховое покрытие должно распространяться на период упаковки/распаковки, погрузки/разгрузки, на время транспортировки по всему маршруту следования, монтажа/демонтажа музейных предметов, временного хранения (без доступа посетителей), экспонирования", - говорится в материалах.Отдельно оговариваются условия транспортировки картины: по маршруту Лондон - Санкт-Петербург и обратно она будет ехать в специализированном фургоне транзитом через Травемюнде/Любек и Хельсинки в сопровождении вооруженной охраны на территории России.По данным Эрмитажа, выставка "Линия Рафаэля. 1520 - 2020", организованная совместно музеями России и Западной Европы, пройдет с 10 декабря 2020 года по 28 марта 2021 года. Она приурочена к 500-летию со дня смерти Рафаэля Санти и посвящена феномену его влияния на европейское искусство с XVI века и до наших дней. На выставке будет представлено несколько сотен предметов живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства (часть из них ранее не выставлялась) – произведения самого Рафаэля, а также Джулио Романо, Пармиджанино, Пуссена, Рубенса, Менгса, Иванова, Венецианова, Энгра, Коро и Пикассо. Главной премьерой выставки станет экспонирование после реставрации комплекса фресок школы Рафаэля, очищенных от позднейших записей.

https://ria.ru/20201113/tregulova-1583924430.html

https://ria.ru/20200813/1575692346.html

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новости культуры, государственный эрмитаж, выставки, музеи, рафаэль санти, питер пауль рубенс, лондон