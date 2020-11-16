https://ria.ru/20201116/elka-1584844213.html

Главную новогоднюю елку планируют срубить рядом с деревней Таширово

Главную новогоднюю елку планируют срубить рядом с деревней Таширово

Главную новогоднюю ёлку в России планируют срубить близ деревни Таширово в Наро-Фоминском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:57

2020-11-16T14:57

2020-11-16T14:57

елена крылова

наро-фоминск

общество

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Главную новогоднюю ёлку в России планируют срубить близ деревни Таширово в Наро-Фоминском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета.Раннее пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова сообщила РИА Новости, что главную новогоднюю елку в России планируют срубить 9 декабря и 11 декабря доставить в Кремль. Елка будет установлена на Соборной площади. Из-за ситуации с COVID-19 представление пройдёт онлайн."Это будет в районе Таширово. Этот район, там деревни стоят одна за другой, возможно, рядом с Таширово", - сказали в пресс-службе муниципалитета, отвечая на вопрос, в каком районе Наро-Фоминска будет срублена главная новогодняя елка страны.

https://ria.ru/20201109/elka-1583760040.html

наро-фоминск

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елена крылова, наро-фоминск, общество