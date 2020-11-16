https://ria.ru/20201116/dzhigarkhanyan-1584773410.html
Приемный сын Джигарханяна опубликовал последнюю фотографию актера
Приемный сын Джигарханяна опубликовал последнюю фотографию актера
Приемный сын Армена Джигарханяна Степан поделился в инстаграме одним из последних фото актера. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T09:22
2020-11-16T09:22
2020-11-16T12:27
культура
умер армен джигарханян
армен джигарханян
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Приемный сын Армена Джигарханяна Степан поделился в инстаграме одним из последних фото актера.На снимке артист изображен со своей второй женой актрисой Татьяной Власовой.Армен Джигарханян умер в ночь на субботу в возрасте 85 лет. Он был одним из самых известных советских и российских артистов. Имя актера вошло в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей в кино.Джигарханян запомнился зрителям по ролям в таких фильмах, как " Журавушка", "Здравствуй, это я!", " Тегеран-43", " Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!" и многих других.
https://ria.ru/20201116/dzhigarkhanyan-1584764997.html
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умер армен джигарханян, армен джигарханян
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Приемный сын Армена Джигарханяна
Степан поделился в инстаграме
одним из последних фото актера.
На снимке артист изображен со своей второй женой актрисой Татьяной Власовой.
"Незадолго до последней госпитализации", — говорится в подписи к публикации.
Армен Джигарханян умер в ночь на субботу в возрасте 85 лет. Он был одним из самых известных советских и российских артистов. Имя актера вошло в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей в кино.
Джигарханян запомнился зрителям по ролям в таких фильмах, как " Журавушка", "Здравствуй, это я!", " Тегеран-43", " Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!" и многих других.