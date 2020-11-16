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Приемный сын Джигарханяна опубликовал последнюю фотографию актера
Приемный сын Джигарханяна опубликовал последнюю фотографию актера
Приемный сын Армена Джигарханяна Степан поделился в инстаграме одним из последних фото актера. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T09:22
2020-11-16T12:27
культура
умер армен джигарханян
армен джигарханян
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Приемный сын Армена Джигарханяна Степан поделился в инстаграме одним из последних фото актера.На снимке артист изображен со своей второй женой актрисой Татьяной Власовой.Армен Джигарханян умер в ночь на субботу в возрасте 85 лет. Он был одним из самых известных советских и российских артистов. Имя актера вошло в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей в кино.Джигарханян запомнился зрителям по ролям в таких фильмах, как " Журавушка", "Здравствуй, это я!", " Тегеран-43", " Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!" и многих других.
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умер армен джигарханян, армен джигарханян

Приемный сын Джигарханяна опубликовал последнюю фотографию актера

09:22 16.11.2020 (обновлено: 12:27 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАрмен Джигарханян на концерте "Три века Петербургского балета"
Армен Джигарханян на концерте Три века Петербургского балета - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Приемный сын Армена Джигарханяна Степан поделился в инстаграме одним из последних фото актера.
На снимке артист изображен со своей второй женой актрисой Татьяной Власовой.
© Фото : Instagram-аккаунт @st_jigarИнстаграм-сториз Степана Джигарханяна за 16 ноября 2020
Инстаграм-сториз Степана Джигарханяна за 16 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фото : Instagram-аккаунт @st_jigar
Инстаграм-сториз Степана Джигарханяна за 16 ноября 2020

"Незадолго до последней госпитализации", — говорится в подписи к публикации.

Армен Джигарханян умер в ночь на субботу в возрасте 85 лет. Он был одним из самых известных советских и российских артистов. Имя актера вошло в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей в кино.
Джигарханян запомнился зрителям по ролям в таких фильмах, как " Журавушка", "Здравствуй, это я!", " Тегеран-43", " Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!" и многих других.
Актер Армен Джигарханян - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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