https://ria.ru/20201116/dzhigarkhanyan-1584773410.html

Приемный сын Джигарханяна опубликовал последнюю фотографию актера

Приемный сын Джигарханяна опубликовал последнюю фотографию актера

Приемный сын Армена Джигарханяна Степан поделился в инстаграме одним из последних фото актера. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T09:22

2020-11-16T09:22

2020-11-16T12:27

культура

умер армен джигарханян

армен джигарханян

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Приемный сын Армена Джигарханяна Степан поделился в инстаграме одним из последних фото актера.На снимке артист изображен со своей второй женой актрисой Татьяной Власовой.Армен Джигарханян умер в ночь на субботу в возрасте 85 лет. Он был одним из самых известных советских и российских артистов. Имя актера вошло в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей в кино.Джигарханян запомнился зрителям по ролям в таких фильмах, как " Журавушка", "Здравствуй, это я!", " Тегеран-43", " Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!" и многих других.

https://ria.ru/20201116/dzhigarkhanyan-1584764997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер армен джигарханян, армен джигарханян