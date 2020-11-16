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https://ria.ru/20201116/dzhigarkhanyan-1584764997.html
Приемный сын Джигарханяна рассказал об "ужасном совпадении" в его смерти
Приемный сын Джигарханяна рассказал об "ужасном совпадении" в его смерти
Приемный сын Армена Джигарханяна Степан рассказал об "ужасном совпадении" в смерти актера. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T07:11
2020-11-16T07:11
культура
умер армен джигарханян
россия
джигарханян
армен джигарханян
москва
сша
общество
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Сын Джигарханяна рассказал об "ужасном совпадении" в смерти артиста
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Приемный сын Армена Джигарханяна Степан рассказал об "ужасном совпадении" в смерти актера.Пасынок артиста, проживающий в США, также добавил, что сейчас он делает все возможное, чтобы прилететь в Москву. Однако собеседник портала отмечает, что из-за проблем с авиасообщением, вызванных пандемией коронавируса, ему будет сложно успеть на похороны приемного отца.Ранее представитель театра Армена Джигарханяна сообщил о смерти актера. Артисту было 85 лет.Армен Джигарханян — один из самых известных советских и российских артистов. Имя актера вошло в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей в кино.Джигарханян запомнился зрителям по ролям в таких фильмах, как " Журавушка", "Здравствуй, это я!", " Тегеран- 43", " Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!" и многих других.
https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584601011.html
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умер армен джигарханян, россия, джигарханян, армен джигарханян, москва, сша, общество

Приемный сын Джигарханяна рассказал об "ужасном совпадении" в его смерти

07:11 16.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАктер Армен Джигарханян
Актер Армен Джигарханян - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Приемный сын Армена Джигарханяна Степан рассказал об "ужасном совпадении" в смерти актера.

"Трагическая новость о том, что отца не стало, застала меня за рулем в Лас-Вегасе. Армен Борисович ушел 14-го ноября, в Америке еще была пятница, 13-е… Такое вот ужасное совпадение", — сказал Степан Джигарханян в беседе с sobesednik.ru.

Пасынок артиста, проживающий в США, также добавил, что сейчас он делает все возможное, чтобы прилететь в Москву. Однако собеседник портала отмечает, что из-за проблем с авиасообщением, вызванных пандемией коронавируса, ему будет сложно успеть на похороны приемного отца.
Ранее представитель театра Армена Джигарханяна сообщил о смерти актера. Артисту было 85 лет.
Актер Армен Джигарханян - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
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Армен Джигарханян — один из самых известных советских и российских артистов. Имя актера вошло в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей в кино.
Джигарханян запомнился зрителям по ролям в таких фильмах, как " Журавушка", "Здравствуй, это я!", " Тегеран- 43", " Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!" и многих других.
Актер Армен Джигарханян - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
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КультураУмер Армен ДжигарханянРоссияДжигарханянАрмен ДжигарханянМоскваСШАОбщество
 
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