https://ria.ru/20201116/dzhigarkhanyan-1584764997.html

Приемный сын Джигарханяна рассказал об "ужасном совпадении" в его смерти

Приемный сын Джигарханяна рассказал об "ужасном совпадении" в его смерти

Приемный сын Армена Джигарханяна Степан рассказал об "ужасном совпадении" в смерти актера. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T07:11

2020-11-16T07:11

2020-11-16T07:11

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армен джигарханян

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Сын Джигарханяна рассказал об "ужасном совпадении" в смерти артиста

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Приемный сын Армена Джигарханяна Степан рассказал об "ужасном совпадении" в смерти актера.Пасынок артиста, проживающий в США, также добавил, что сейчас он делает все возможное, чтобы прилететь в Москву. Однако собеседник портала отмечает, что из-за проблем с авиасообщением, вызванных пандемией коронавируса, ему будет сложно успеть на похороны приемного отца.Ранее представитель театра Армена Джигарханяна сообщил о смерти актера. Артисту было 85 лет.Армен Джигарханян — один из самых известных советских и российских артистов. Имя актера вошло в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей в кино.Джигарханян запомнился зрителям по ролям в таких фильмах, как " Журавушка", "Здравствуй, это я!", " Тегеран- 43", " Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!" и многих других.

https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584601011.html

https://ria.ru/20201115/dzhigarkhanyan-1584675529.html

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