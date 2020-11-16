https://ria.ru/20201116/dtp-1584914156.html

В Пензенской области в ДТП погибли четыре человека

В Пензенской области в ДТП погибли четыре человека

В Пензенской области столкнулись три автомобиля, в результате чего погибли четыре человека, еще двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T22:31

2020-11-16T22:31

2020-11-16T23:20

нижний новгород

саратов

пензенская область

происшествия

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САРАТОВ, 16 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. В Пензенской области столкнулись три автомобиля, в результате чего погибли четыре человека, еще двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.По данным ведомства, инцидент произошел в Мокшанском районе в 19:35 мск. На 382-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов столкнулись Lada Priora, за рулем которой был мужчина 2002 года рождения, Toyota Land Cruiser с водителем 1969 года рождения и автовоз под управлением мужчины 1960 года рождения."По предварительным данным, в результате происшествия четыре пассажира в автомобиле Priora погибли на месте, один доставлен в медицинское учреждение, водитель автомобиля Toyota получил телесные повреждения", — сказала собеседница агентства.Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства инцидента.

https://ria.ru/20201115/trassa-1584716438.html

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саратов

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нижний новгород, саратов, пензенская область, происшествия