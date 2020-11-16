https://ria.ru/20201116/doverie-1584829527.html

Санду заявила, что будет завоевывать доверие народа конкретными делами

Санду заявила, что будет завоевывать доверие народа конкретными делами

Победившая на выборах президента Молдавии Майя Санду заявила, что будет завоевывать доверие народа конкретными делами. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T13:49

2020-11-16T13:49

2020-11-16T13:49

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Победившая на выборах президента Молдавии Майя Санду заявила, что будет завоевывать доверие народа конкретными делами."Я говорю вам - вы (голосовавшие за Игоря Додона - ред.) не проиграли. Я буду завоевывать ваше доверие конкретными делами. Мы все, граждане Республики Молдова, получили сегодня шанс на достойные условия жизни", - сказала она на пресс-конференции.Санду добавила, что понимает - с ней связано много ожиданий."Я готова выполнить все, что обещала во время избирательной кампании. Надеюсь на поддержку людей, нам нужна храбрость и вовлеченность, нам нужен патриотический дух. Хочу, чтобы через годы Молдавия не ассоциировалась с коррупцией, нищетой и иммиграцией", - добавила она.Политик отметила, что вместе с гражданами построит Молдавию, в которой граждане всех этнических групп будут чувствовать себя в безопасности, где их права, включая право на использование своего языка, будут надежно защищены. Она рассчитывает вместе с другими гражданами построить страну, в которой "компетентные люди будут занимать ключевые должности вне зависимости от этнического происхождения".Первый тур выборов президента Молдавии прошел 1 ноября, ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому 15 ноября в стране прошел второй тур. На этот раз гражданам Молдавии пришлось выбирать из двух кандидатов – баллотировавшегося на второй срок президента Игоря Додона и экс-премьера, лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.Санду побеждает во втором туре выборов президента Молдавии с 57,75%, Додон набирает 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/sandu-1584825888.html

https://ria.ru/20201116/sandu-1584822159.html

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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире