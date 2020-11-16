https://ria.ru/20201116/dollar-1584918595.html

Citigroup ожидает падения доллара на 20% при распространении вакцины

Citigroup ожидает падения доллара на 20% при распространении вакцины

Массовая вакцинация от коронавируса и оживление мировой экономики приведет к падению курса доллара, предсказывают аналитики Citigroup. Об этом пишет Bloomberg. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T23:32

2020-11-16T23:32

2020-11-17T02:36

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citigroup

сша

доллар

экономика

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса и оживление мировой экономики приведет к падению курса доллара, предсказывают аналитики Citigroup. Об этом пишет Bloomberg.Компания прогнозирует двадцатипроцентный обвал курса доллара в будущем году при распространении вакцины от коронавируса. Это приведет к восстановлению мировой торговли и росту экономики. Еще один фактор, который повлияет на курс американской валюты, — мягкая политика ФРС США. Из-за низких ставок инвесторы будут вынуждены уйти из американских активов в международные.Bloomberg отмечает снижение индекса доллара к основным мировым валютам по сравнению с мартовскими пиками. При этом аналитики обращают внимание на удешевление иены и казначейских облигаций."Сегодня доллар может повторить путь, который он прошел с начала до середины 2000-х годов", — заявили специалисты Citigroup.Речь идет о многолетнем снижении курса доллара после вступления Китая во Всемирную торговую организацию — это вызвало волну глобализации и повысило объемы мировой торговли, оставив позади закрытую экономику США.

https://ria.ru/20201114/dollar-1584575758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная резервная система сша, citigroup, сша, доллар, экономика