https://ria.ru/20201116/dollar-1584918595.html
Citigroup ожидает падения доллара на 20% при распространении вакцины
Citigroup ожидает падения доллара на 20% при распространении вакцины
Массовая вакцинация от коронавируса и оживление мировой экономики приведет к падению курса доллара, предсказывают аналитики Citigroup. Об этом пишет Bloomberg. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T23:32
2020-11-16T23:32
2020-11-17T02:36
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса и оживление мировой экономики приведет к падению курса доллара, предсказывают аналитики Citigroup. Об этом пишет Bloomberg.Компания прогнозирует двадцатипроцентный обвал курса доллара в будущем году при распространении вакцины от коронавируса. Это приведет к восстановлению мировой торговли и росту экономики. Еще один фактор, который повлияет на курс американской валюты, — мягкая политика ФРС США. Из-за низких ставок инвесторы будут вынуждены уйти из американских активов в международные.Bloomberg отмечает снижение индекса доллара к основным мировым валютам по сравнению с мартовскими пиками. При этом аналитики обращают внимание на удешевление иены и казначейских облигаций."Сегодня доллар может повторить путь, который он прошел с начала до середины 2000-х годов", — заявили специалисты Citigroup.Речь идет о многолетнем снижении курса доллара после вступления Китая во Всемирную торговую организацию — это вызвало волну глобализации и повысило объемы мировой торговли, оставив позади закрытую экономику США.
https://ria.ru/20201114/dollar-1584575758.html
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федеральная резервная система сша, citigroup, сша, доллар, экономика