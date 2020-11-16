Додон пригласил парламентские партии на консультации
13:26 16.11.2020 (обновлено: 13:29 16.11.2020)
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента
© Sputnik / Стрингер
КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в понедельник заявил, что приглашает парламентские партии на консультации, чтобы законодательный орган смог возобновить работу, принять важные законы и не допустить политический кризис в стране.
В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
"Я приглашаю на дискуссии парламентские партии, чтобы понять их дальнейшее видение ситуации, на встречах будут спикер и премьер. Нам нужно сейчас избежать политического кризиса и в ближайшее время принять несколько важных законов", - заявил Додон.
Он отметил, что парламенту необходимо утвердить проект госбюджета на 2021 год, принять ряд законопроектов в рамках соглашения с МВФ, а также контролировать ситуацию с пандемией коронавируса в стране. Парламент Молдавии не собирался на заседания с середины сентября.
Додон отметил, что каждый день будет встречаться с разными партиями, чтобы ознакомиться с их видением политической ситуации.