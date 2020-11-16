https://ria.ru/20201116/dodon-1584810476.html

Додон призвал своих сторонников не выходить на протесты

Додон призвал своих сторонников не выходить на протесты

Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в понедельник призвал своих сторонников не выходить на протесты после выборов главы республики. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:28

2020-11-16T12:28

2020-11-16T13:28

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в понедельник призвал своих сторонников не выходить на протесты после выборов главы республики.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей."Я прошу своих сторонников не поддаваться на провокации и не выходить на улицы, я призываю к спокойствию, нам не нужна дестабилизация. Но законные этапы для опротестования результатов выборов нужно пройти", – заявил Додон.Президент подчеркнул, что высказывать свое недовольство результатами выборов люди должны исключительно законным путем, чтобы не допустить обострения ситуации в стране. Додон подчеркнул, что будет действовать согласно букве закона и обратится во все инстанции, которые могут подтвердить или опровергнут результаты голосования.Ранее он заявил, что его избирательный штаб зарегистрировал беспрецедентное количество нарушений во время выборов.

https://ria.ru/20201106/dodon-1583343900.html

https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584786557.html

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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире