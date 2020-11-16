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Додон призвал своих сторонников не выходить на протесты
Додон призвал своих сторонников не выходить на протесты
Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в понедельник призвал своих сторонников не выходить на протесты после выборов главы республики. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:28
2020-11-16T13:28
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в понедельник призвал своих сторонников не выходить на протесты после выборов главы республики.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей."Я прошу своих сторонников не поддаваться на провокации и не выходить на улицы, я призываю к спокойствию, нам не нужна дестабилизация. Но законные этапы для опротестования результатов выборов нужно пройти", – заявил Додон.Президент подчеркнул, что высказывать свое недовольство результатами выборов люди должны исключительно законным путем, чтобы не допустить обострения ситуации в стране. Додон подчеркнул, что будет действовать согласно букве закона и обратится во все инстанции, которые могут подтвердить или опровергнут результаты голосования.Ранее он заявил, что его избирательный штаб зарегистрировал беспрецедентное количество нарушений во время выборов.
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Додон призвал своих сторонников не выходить на протесты

12:28 16.11.2020 (обновлено: 13:28 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИгорь Додон во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе
Игорь Додон во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в понедельник призвал своих сторонников не выходить на протесты после выборов главы республики.
В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
Действующий президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга для прессы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 12:18
Додон заявил, что Санду не сможет создать Европу внутри Молдавии
"Я прошу своих сторонников не поддаваться на провокации и не выходить на улицы, я призываю к спокойствию, нам не нужна дестабилизация. Но законные этапы для опротестования результатов выборов нужно пройти", – заявил Додон.
Президент подчеркнул, что высказывать свое недовольство результатами выборов люди должны исключительно законным путем, чтобы не допустить обострения ситуации в стране. Додон подчеркнул, что будет действовать согласно букве закона и обратится во все инстанции, которые могут подтвердить или опровергнут результаты голосования.
Ранее он заявил, что его избирательный штаб зарегистрировал беспрецедентное количество нарушений во время выборов.
Победившая на президентских выборах в Молдавии, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду у штаб-квартиры партии в Кишеневе - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
10:46
Эксперт спрогнозировал сближение Молдавии с НАТО при президентстве Санду
 
Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
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