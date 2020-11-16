Додон призвал своих сторонников не выходить на протесты
12:28 16.11.2020 (обновлено: 13:28 16.11.2020)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИгорь Додон во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе
КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в понедельник призвал своих сторонников не выходить на протесты после выборов главы республики.
В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
"Я прошу своих сторонников не поддаваться на провокации и не выходить на улицы, я призываю к спокойствию, нам не нужна дестабилизация. Но законные этапы для опротестования результатов выборов нужно пройти", – заявил Додон.
Президент подчеркнул, что высказывать свое недовольство результатами выборов люди должны исключительно законным путем, чтобы не допустить обострения ситуации в стране. Додон подчеркнул, что будет действовать согласно букве закона и обратится во все инстанции, которые могут подтвердить или опровергнут результаты голосования.
Ранее он заявил, что его избирательный штаб зарегистрировал беспрецедентное количество нарушений во время выборов.