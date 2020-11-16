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Додон поздравил Санду с победой на президентских выборах

Додон поздравил Санду с победой на президентских выборах

Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил лидера партии "Действие и солидарность" Майю Санду с предварительной победой на выборах главы республики. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:07

2020-11-16T12:07

2020-11-16T12:52

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил лидера партии "Действие и солидарность" Майю Санду с предварительной победой на выборах главы республики.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей."Предварительные результаты показали, что Майя Санду одержала победу. Я поздравляю ее с предварительной победой, но точка в избирательном процессе будет поставлена, когда будут проверены все сообщения о нарушениях", – заявил Додон на брифинге.Действующий президент подчеркнул, что будет исполнять свои обязанности до 23 декабря. После этого может состояться инаугурация Санду, если Конституционный суд признает результаты выборов действительными. Он призвал политиков успокоиться после избирательных кампаний и вернуться к работе, потому что страна стоит на пороге пандемии.

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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире