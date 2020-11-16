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Кандидат на пост главы Молдавии Додон победил на участках в Москве

Кандидат на пост главы Молдавии Додон победил на участках в Москве

Кандидат на пост президента Молдавии Игорь Додон победил на всех избирательных участках в Москве, заявил посол Молдавии в РФ Андрей Негуца. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T10:59

2020-11-16T10:59

2020-11-16T10:59

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

андрей негуца

игорь додон

москва

молдавия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост президента Молдавии Игорь Додон победил на всех избирательных участках в Москве, заявил посол Молдавии в РФ Андрей Негуца."В России на всех 17 избирательных участках победил кандидат Игорь Додон. За него из 13 995 проголосовали 10 532, за кандидата Майю Санду - 3463 голосов. Картина ясная, посыл избирателей такой. Конечно, предстоит более глубокое обсуждение этих результатов", - сказал посол в эфире канала "Россия 24".В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. ЦИК обработал 99,95% протоколов, лидирует Санду с 57,74%, Додон набрал 42,26%.

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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, андрей негуца, игорь додон, москва, молдавия, в мире