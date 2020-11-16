https://ria.ru/20201116/dodon-1584788501.html
Кандидат на пост главы Молдавии Додон победил на участках в Москве
Кандидат на пост главы Молдавии Додон победил на участках в Москве
Кандидат на пост президента Молдавии Игорь Додон победил на всех избирательных участках в Москве, заявил посол Молдавии в РФ Андрей Негуца. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T10:59
2020-11-16T10:59
2020-11-16T10:59
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
андрей негуца
игорь додон
москва
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584784971_0:29:3072:1757_1400x0_80_0_0_4ff6e2a38470d6bfd1d0dcbc1b03d6db.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост президента Молдавии Игорь Додон победил на всех избирательных участках в Москве, заявил посол Молдавии в РФ Андрей Негуца."В России на всех 17 избирательных участках победил кандидат Игорь Додон. За него из 13 995 проголосовали 10 532, за кандидата Майю Санду - 3463 голосов. Картина ясная, посыл избирателей такой. Конечно, предстоит более глубокое обсуждение этих результатов", - сказал посол в эфире канала "Россия 24".В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. ЦИК обработал 99,95% протоколов, лидирует Санду с 57,74%, Додон набрал 42,26%.
https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584786557.html
москва
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584784971_185:0:2916:2048_1400x0_80_0_0_0e390a162a651c421165a594daf9563a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, андрей негуца, игорь додон, москва, молдавия, в мире