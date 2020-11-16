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Турчак призвал отложить проект об особом порядке изъятия детей из семьи
Турчак призвал отложить проект об особом порядке изъятия детей из семьи
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал депутатов не торопиться с обсуждением законопроекта об особом порядке изъятия детей из семьи. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T10:21
2020-11-16T12:47
россия
андрей турчак
общество
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал депутатов не торопиться с обсуждением законопроекта об особом порядке изъятия детей из семьи.Представители обеих палат Совета Федерации предложили два законодательных проекта с инициативами, направленными на защиту семьи. В Госдуму предложения внесли депутаты Павел Крашенинников и Андрей Клишас, в Совфед — группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект, ограничивающий внесудебное изъятие детей из семьи. Правительство уже поддержало инициативу. Ближайшее заседание думского совета запланировано на сегодня.Согласно предложениям депутатов, вопрос об изъятии ребенка будет находиться в компетенции суда, причем рассматриваться он будет в закрытом режиме. В проекте сенаторов есть схожая концепция, по которой принудительно разлучать детей с родителями можно только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.
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россия, андрей турчак, общество

Турчак призвал отложить проект об особом порядке изъятия детей из семьи

10:21 16.11.2020 (обновлено: 12:47 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал депутатов не торопиться с обсуждением законопроекта об особом порядке изъятия детей из семьи.
Представители обеих палат Совета Федерации предложили два законодательных проекта с инициативами, направленными на защиту семьи. В Госдуму предложения внесли депутаты Павел Крашенинников и Андрей Клишас, в Совфед — группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.

"Мнения об обеих концепциях, которые высказывают мои коллеги — сенаторы, депутаты, эксперты и сами родители, — зачастую не просто разнятся, но и отстаивают буквально противоположные точки зрения. А значит, принимать какие-то решения до выработки общественного согласия неприемлемо", — цитирует Турчака пресс-служба партии.

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект, ограничивающий внесудебное изъятие детей из семьи. Правительство уже поддержало инициативу. Ближайшее заседание думского совета запланировано на сегодня.
Согласно предложениям депутатов, вопрос об изъятии ребенка будет находиться в компетенции суда, причем рассматриваться он будет в закрытом режиме. В проекте сенаторов есть схожая концепция, по которой принудительно разлучать детей с родителями можно только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.
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