Турчак призвал отложить проект об особом порядке изъятия детей из семьи
10:21 16.11.2020 (обновлено: 12:47 16.11.2020)
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал депутатов не торопиться с обсуждением законопроекта об особом порядке изъятия детей из семьи.
Представители обеих палат Совета Федерации предложили два законодательных проекта с инициативами, направленными на защиту семьи. В Госдуму предложения внесли депутаты Павел Крашенинников и Андрей Клишас, в Совфед — группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
"Мнения об обеих концепциях, которые высказывают мои коллеги — сенаторы, депутаты, эксперты и сами родители, — зачастую не просто разнятся, но и отстаивают буквально противоположные точки зрения. А значит, принимать какие-то решения до выработки общественного согласия неприемлемо", — цитирует Турчака пресс-служба партии.
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект, ограничивающий внесудебное изъятие детей из семьи. Правительство уже поддержало инициативу. Ближайшее заседание думского совета запланировано на сегодня.
Согласно предложениям депутатов, вопрос об изъятии ребенка будет находиться в компетенции суда, причем рассматриваться он будет в закрытом режиме. В проекте сенаторов есть схожая концепция, по которой принудительно разлучать детей с родителями можно только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.