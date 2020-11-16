https://ria.ru/20201116/deti-1584779932.html

Турчак призвал отложить проект об особом порядке изъятия детей из семьи

Турчак призвал отложить проект об особом порядке изъятия детей из семьи

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал депутатов не торопиться с обсуждением законопроекта об особом порядке изъятия детей из семьи. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T10:21

2020-11-16T10:21

2020-11-16T12:47

россия

андрей турчак

общество

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал депутатов не торопиться с обсуждением законопроекта об особом порядке изъятия детей из семьи.Представители обеих палат Совета Федерации предложили два законодательных проекта с инициативами, направленными на защиту семьи. В Госдуму предложения внесли депутаты Павел Крашенинников и Андрей Клишас, в Совфед — группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект, ограничивающий внесудебное изъятие детей из семьи. Правительство уже поддержало инициативу. Ближайшее заседание думского совета запланировано на сегодня.Согласно предложениям депутатов, вопрос об изъятии ребенка будет находиться в компетенции суда, причем рассматриваться он будет в закрытом режиме. В проекте сенаторов есть схожая концепция, по которой принудительно разлучать детей с родителями можно только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.

https://ria.ru/20201005/semya-1578215815.html

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россия, андрей турчак, общество