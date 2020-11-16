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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201116/deti--1584896191.html
В РПЦ выступили против "быстрых судов" по изъятию детей из семьи
В РПЦ выступили против "быстрых судов" по изъятию детей из семьи
В Русской православной церкви выстпают против законодательных инициатив, в которых предусмотрена процедура быстрых судебных решений об изъятии детей из семьи, и РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T19:33
2020-11-16T19:34
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. В Русской православной церкви выстпают против законодательных инициатив, в которых предусмотрена процедура быстрых судебных решений об изъятии детей из семьи, и приветствуют решение депутатов отозвать из Госдумы соответсвующие законопроекты для провдения дискуссий на эту тему, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.В Госдуму летом внесли ряд поправок, которые регулируют процесс изъятия детей из семьи. Первый пакет законопроектов (№ 989008-7) инициировала сенатор Елена Мизулина, под руководством которой с 2016 года эти поправки разрабатывала специальная комиссия Совфеда. Второй законопроект (№ 986679-7) подготовили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Этим документом предусмотрено, что заявление об изъятии ребенка будет рассматриваться судом в закрытом режиме, при этом решение должно приниматься в течение 24 часов.Ранее в понедельник Крашенинников сообщил, что авторы законопроектов об ограничении внесудебного изъятия детей из семьи решили отозвать свои инициативы для их совместной доработки и нового внесения уже единого законопроекта."Любое форсированное принятие подобных общественно значимых проектов без широкого общественного и экспертного обсуждения создает опасное напряжение в обществе. Поэтому я очень рад, что законодатели прислушались к мнению патриарха (Кирилла – ред.), и надеюсь, состоится серьезная общественная дискуссия", - сказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии Федор Лукьянов.Он выразил надежду на то, что в результате такой дискуссии появится законопроект, "в основе которого будет лежать концепция защиты семьи как целостного, Богом установленного союза мужчины и женщины, презумпция добросовестности родителей, что прямо соответствует нормам, закрепленным в Конституции РФ, а также нормам естественного нравственного закона". Эксперты патриаршей комиссии готовы принять самое активное участие в этой работе, отметил собеседник агентства.Говоря о содержании отозванного законопроекта (№ 986679-7), Лукьянов раскритиковал идею проводить в течение суток "быстрые" суды об изъятии детей из семьи. "Процесс лишения прав родителей дает им время подготовиться к защите. В случае экспресс-судов это становится невозможным. По сути, вводится ускоренный механизм лишения прав", - подчеркнул глава патриаршей комиссии.Также он отметил, что положительное решение об "отобрании" ребенка "будет иметь преюдициальное (обязательное) значение для последующего дела о лишении (ограничении) родительских прав, заведомо предрешая вопрос разрушения семьи". В понедельник патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви опубликовала заявление "в отношении проекта федерального закона № 986679-7". В РПЦ назвали поправки Клишаса и Крашенинникова "антисемейными", а также предложили решения, которые могут быть использованы для разработки нового законопроекта.Там заявили, что "концептуально неверно вводить судебные процессы об отобрании ребенка", в частности предложили отказаться от "быстрых судов" в пользу практики "полноценного судебного процесса."Исходя из законопроекта № 986679-7, орган опеки, подавая в суд заявление об отобрании ребенка, фактически оспаривает право родителей на его воспитание. При этом, по сути дела, происходит некая манипуляция и вводится сверхкраткий процесс об ограничении родительских прав, в котором родители не имеют реальной возможности защитить свои права", - сказано в документе, опубликованном на сайте патриаршей комиссии.При этом в экстренных ситуациях, при необходимости спасения ребенка от реальной угрозы, связанной с преступными действиями, должны работать нормы других законов – "О полиции", Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, отметили в комиссии."В остальных ситуациях, в которых необходимость экстренного реагирования отсутствует, но родители систематически уклоняются от исполнения своих определенных законом обязанностей, либо имеются иные предусмотренные Семейным кодексом основания для лишения (ограничения) родительских прав, компетентные органы могут поставить вопрос об этом перед судом. Но в этом случае речь должна идти о полноценном судебном процессе, в котором в полной мере соблюдается принцип состязательности сторон, и который решает именно вопрос о лишении (ограничении) родительских прав, а не об отобрании ребенка как таковом", - подчеркнули в патриаршей комиссии.Также в РПЦ опасаются отобрания детей из семьи из-за "простых семейных трудностей" и предлагают предусмотреть в законе временные меры защиты ребенка, "максимально сохраняющие для него семейную среду, например, передачу родственникам, на период разбирательства в отношении подозреваемых родителей".Ранее в понедельник председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил РИА Новости, что законопроекты, регулирующие процесс изъятия детей из семьи, должны пройти обсуждение с родительской общественностью и религиозными организациям, в том числе Русской православной церковью, при этом должен сохранится судебный механизм изъятия детей. По его словам, органы опеки на местах зачастую становятся инструментом вмешательства в семью и изъятия детей. Поэтому принципиален подход к сохранению судебного механизма. Но механизм процедуры должен быть переработан"
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религия, жилье, новости - религия и мировоззрение, елена мизулина, сергей гаврилов, общество

В РПЦ выступили против "быстрых судов" по изъятию детей из семьи

19:33 16.11.2020 (обновлено: 19:34 16.11.2020)
 
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. В Русской православной церкви выстпают против законодательных инициатив, в которых предусмотрена процедура быстрых судебных решений об изъятии детей из семьи, и приветствуют решение депутатов отозвать из Госдумы соответсвующие законопроекты для провдения дискуссий на эту тему, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.
В Госдуму летом внесли ряд поправок, которые регулируют процесс изъятия детей из семьи. Первый пакет законопроектов (№ 989008-7) инициировала сенатор Елена Мизулина, под руководством которой с 2016 года эти поправки разрабатывала специальная комиссия Совфеда. Второй законопроект (№ 986679-7) подготовили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Этим документом предусмотрено, что заявление об изъятии ребенка будет рассматриваться судом в закрытом режиме, при этом решение должно приниматься в течение 24 часов.
Ранее в понедельник Крашенинников сообщил, что авторы законопроектов об ограничении внесудебного изъятия детей из семьи решили отозвать свои инициативы для их совместной доработки и нового внесения уже единого законопроекта.
"Любое форсированное принятие подобных общественно значимых проектов без широкого общественного и экспертного обсуждения создает опасное напряжение в обществе. Поэтому я очень рад, что законодатели прислушались к мнению патриарха (Кирилла – ред.), и надеюсь, состоится серьезная общественная дискуссия", - сказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии Федор Лукьянов.
Он выразил надежду на то, что в результате такой дискуссии появится законопроект, "в основе которого будет лежать концепция защиты семьи как целостного, Богом установленного союза мужчины и женщины, презумпция добросовестности родителей, что прямо соответствует нормам, закрепленным в Конституции РФ, а также нормам естественного нравственного закона". Эксперты патриаршей комиссии готовы принять самое активное участие в этой работе, отметил собеседник агентства.
Сергей Гаврилов - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
Вчера, 17:01Религия и мировоззрение
Депутат призвал обсудить законопроект об изъятии детей с родителями и РПЦ
Говоря о содержании отозванного законопроекта (№ 986679-7), Лукьянов раскритиковал идею проводить в течение суток "быстрые" суды об изъятии детей из семьи. "Процесс лишения прав родителей дает им время подготовиться к защите. В случае экспресс-судов это становится невозможным. По сути, вводится ускоренный механизм лишения прав", - подчеркнул глава патриаршей комиссии.
Также он отметил, что положительное решение об "отобрании" ребенка "будет иметь преюдициальное (обязательное) значение для последующего дела о лишении (ограничении) родительских прав, заведомо предрешая вопрос разрушения семьи".
В понедельник патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви опубликовала заявление "в отношении проекта федерального закона № 986679-7". В РПЦ назвали поправки Клишаса и Крашенинникова "антисемейными", а также предложили решения, которые могут быть использованы для разработки нового законопроекта.
Там заявили, что "концептуально неверно вводить судебные процессы об отобрании ребенка", в частности предложили отказаться от "быстрых судов" в пользу практики "полноценного судебного процесса.
"Исходя из законопроекта № 986679-7, орган опеки, подавая в суд заявление об отобрании ребенка, фактически оспаривает право родителей на его воспитание. При этом, по сути дела, происходит некая манипуляция и вводится сверхкраткий процесс об ограничении родительских прав, в котором родители не имеют реальной возможности защитить свои права", - сказано в документе, опубликованном на сайте патриаршей комиссии.
При этом в экстренных ситуациях, при необходимости спасения ребенка от реальной угрозы, связанной с преступными действиями, должны работать нормы других законов – "О полиции", Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, отметили в комиссии.
"В остальных ситуациях, в которых необходимость экстренного реагирования отсутствует, но родители систематически уклоняются от исполнения своих определенных законом обязанностей, либо имеются иные предусмотренные Семейным кодексом основания для лишения (ограничения) родительских прав, компетентные органы могут поставить вопрос об этом перед судом. Но в этом случае речь должна идти о полноценном судебном процессе, в котором в полной мере соблюдается принцип состязательности сторон, и который решает именно вопрос о лишении (ограничении) родительских прав, а не об отобрании ребенка как таковом", - подчеркнули в патриаршей комиссии.
Также в РПЦ опасаются отобрания детей из семьи из-за "простых семейных трудностей" и предлагают предусмотреть в законе временные меры защиты ребенка, "максимально сохраняющие для него семейную среду, например, передачу родственникам, на период разбирательства в отношении подозреваемых родителей".
Ранее в понедельник председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил РИА Новости, что законопроекты, регулирующие процесс изъятия детей из семьи, должны пройти обсуждение с родительской общественностью и религиозными организациям, в том числе Русской православной церковью, при этом должен сохранится судебный механизм изъятия детей. По его словам, органы опеки на местах зачастую становятся инструментом вмешательства в семью и изъятия детей. Поэтому принципиален подход к сохранению судебного механизма. Но механизм процедуры должен быть переработан"
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Законопроект об изъятии детей опасен для семей, считают в РПЦ
 
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