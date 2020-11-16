https://ria.ru/20201116/buran-1584898587.html
Рогозин рассказал, как пытался выкупить хранящийся на Байконуре "Буран"
Рогозин рассказал, как пытался выкупить хранящийся на Байконуре "Буран"
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пытался найти владельца хранящегося на Байконуре корабля "Буран", однако он принадлежит неизвестному частному лицу из... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T19:47
2020-11-16T19:47
2020-11-17T05:34
риа наука
космос - риа наука
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пытался найти владельца хранящегося на Байконуре корабля "Буран", однако он принадлежит неизвестному частному лицу из Казахстана. Об этом руководитель госкорпорации сообщил в Twitter.Речь идет о втором летном экземпляре корабля, который был на 95-97% готов к полету и находится в монтажно-заправочном комплексе. По открытым данным, он должен был отравиться в полет к станции "Мир" в 1991 году."Оставшийся "Буран" принадлежит частному лицу из Казахстана. Такие вот дела. Я пытался забрать его, выкупить, но понять, кто стоит за его владельцем, пока не удалось. То же касается и стоящей в МИКе (монтажно-испытательном корпусе. — Прим. ред.) ракеты "Энергия-М", — написал он, отвечая на вопрос одного из пользователей.Свой первый и единственный космический полет орбитальный корабль-ракетоплан "Буран" совершил 15 ноября 1988 года. Его продолжительность составила 205 минут, корабль совершил два витка вокруг Земли. Полет прошел без экипажа в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и бортового программного обеспечения — этот факт вошел в Книгу рекордов Гиннесса. В 2002 году побывавший в космосе корабль разрушила упавшая крыша монтажно-испытательного корпуса на Байконуре.
https://ria.ru/20201007/roskosmos-1578564172.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200512/1571174622.html
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