https://ria.ru/20201116/briks-1584836197.html

Рябков оценил возможность расширения БРИКС

Рябков оценил возможность расширения БРИКС

Тема расширения состава БРИКС сейчас не приоритетна, главная задача – усилить связи внутри объединения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:21

2020-11-16T14:21

2020-11-16T14:39

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юар

бразилия

брикс

сергей рябков

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Тема расширения состава БРИКС сейчас не приоритетна, главная задача – усилить связи внутри объединения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Что касается расширения состава объединения, то я не отношу это к разряду первостепенных задач", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он добавил, что существуют разные форматы вовлечения третьих стран в деятельность БРИКС."БРИКС открыт к взаимодействию. И, я думаю, это лучший ответ на вопрос о том, как может БРИКС эволюционировать ... Мы будем стремиться к тому, чтобы интерфейсы работы БРИКС с международным сообществом расширялись, а что касается пятистороннего взаимодействия, то оно, как уже было сказано, будет углубляться, я в этом уверен, по всем направлениям, и мы увидим в дальнейшем новые впечатляющие результаты", - заключил замглавы МИД.БРИКС - неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, целью которого является развитие всестороннего диалога и сотрудничества. Саммит БРИКС состоится 17 ноября в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20201113/briks-1584425327.html

https://ria.ru/20201116/sotrudnichestvo-1584836022.html

китай

юар

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, юар, бразилия, брикс, сергей рябков, в мире