https://ria.ru/20201116/bezhentsy-1584763469.html
Минобороны сообщило о возвращении в Степанакерт 475 беженцев
Минобороны сообщило о возвращении в Степанакерт 475 беженцев
В Степанакерт в Нагорном Карабахе в сопровождении российскими миротворцами вернулись еще 475 беженцев, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T05:04
2020-11-16T05:04
2020-11-16T12:01
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
ильхам алиев
владимир путин
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степанакерт
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Степанакерт в Нагорном Карабахе в сопровождении российскими миротворцами вернулись еще 475 беженцев, сообщает Минобороны России.Ранее сообщалось, что около 250 жителей города вернулись в свои дома, первые девять автобусов прибыли в Степанакерт после развертывания миротворческого контингента.Отмечается, что российские военные обеспечили безопасное продвижение автобусов через линию соприкосновения.Главы России, Армении и Азербайджана в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно документу, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными.Также в Карабах входят российские миротворцы. Всего группировка составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.
https://ria.ru/20201116/bezhentsy-1584780987.html
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
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Беженцы в сопровождении российских военных вернулись в Степанакерт
Еще 475 беженцев вернулись в Степанакерт в сопровождении российских военных.
2020-11-16T05:04
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PT0M34S
РИА Новости
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никол пашинян, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, москва, степанакерт, азербайджан, армения, в мире