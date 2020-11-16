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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201116/bezhentsy-1584763469.html
Минобороны сообщило о возвращении в Степанакерт 475 беженцев
Минобороны сообщило о возвращении в Степанакерт 475 беженцев
В Степанакерт в Нагорном Карабахе в сопровождении российскими миротворцами вернулись еще 475 беженцев, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T05:04
2020-11-16T12:01
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Степанакерт в Нагорном Карабахе в сопровождении российскими миротворцами вернулись еще 475 беженцев, сообщает Минобороны России.Ранее сообщалось, что около 250 жителей города вернулись в свои дома, первые девять автобусов прибыли в Степанакерт после развертывания миротворческого контингента.Отмечается, что российские военные обеспечили безопасное продвижение автобусов через линию соприкосновения.Главы России, Армении и Азербайджана в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно документу, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными.Также в Карабах входят российские миротворцы. Всего группировка составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.
https://ria.ru/20201116/bezhentsy-1584780987.html
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html
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Беженцы в сопровождении российских военных вернулись в Степанакерт
Еще 475 беженцев вернулись в Степанакерт в сопровождении российских военных.
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никол пашинян, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, москва, степанакерт, азербайджан, армения, в мире

Минобороны сообщило о возвращении в Степанакерт 475 беженцев

05:04 16.11.2020 (обновлено: 12:01 16.11.2020)
 
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Степанакерт в Нагорном Карабахе в сопровождении российскими миротворцами вернулись еще 475 беженцев, сообщает Минобороны России.
Ранее сообщалось, что около 250 жителей города вернулись в свои дома, первые девять автобусов прибыли в Степанакерт после развертывания миротворческого контингента.

"В колонне из 19 автобусов вернулись в Степанакерт 475 человек. Колонна проследовала по маршруту Ереван – Степанакерт в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции и прибыла на главную площадь Степанакерта", – говорится в сообщении.

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Также в Карабах входят российские миротворцы. Всего группировка составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.
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