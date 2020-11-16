https://ria.ru/20201116/bezhentsy-1584763469.html

Минобороны сообщило о возвращении в Степанакерт 475 беженцев

Минобороны сообщило о возвращении в Степанакерт 475 беженцев

В Степанакерт в Нагорном Карабахе в сопровождении российскими миротворцами вернулись еще 475 беженцев, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T05:04

2020-11-16T05:04

2020-11-16T12:01

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

москва

степанакерт

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Степанакерт в Нагорном Карабахе в сопровождении российскими миротворцами вернулись еще 475 беженцев, сообщает Минобороны России.Ранее сообщалось, что около 250 жителей города вернулись в свои дома, первые девять автобусов прибыли в Степанакерт после развертывания миротворческого контингента.Отмечается, что российские военные обеспечили безопасное продвижение автобусов через линию соприкосновения.Главы России, Армении и Азербайджана в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно документу, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными.Также в Карабах входят российские миротворцы. Всего группировка составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.

https://ria.ru/20201116/bezhentsy-1584780987.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html

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Беженцы в сопровождении российских военных вернулись в Степанакерт Еще 475 беженцев вернулись в Степанакерт в сопровождении российских военных. 2020-11-16T05:04 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, москва, степанакерт, азербайджан, армения, в мире