https://ria.ru/20201116/bayden-1584902470.html
Советник Трампа заявил, что Байден побеждает на президентских выборах
Советник Трампа заявил, что Байден побеждает на президентских выборах
Бывший вице-президент США, демократ Джо Байден, видимо, побеждает на выборах главы государства, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T20:25
2020-11-16T20:25
2020-11-16T22:24
выборы президента сша — 2020
роберт о'брайен
дональд трамп
джо байден
джорджия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564578313_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d1287472b8ffc0bb160f0e19073126bb.jpg
ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Бывший вице-президент США, демократ Джо Байден, видимо, побеждает на выборах главы государства, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен."Если выигрышным суждено быть билету Байдена и Харрис (член Демократической партии, кандидат в вице-президенты Камала Харрис. — Прим. ред.) — и явно все сейчас указывает на это, — у нас будет очень профессиональная передача дел со стороны Совета национальной безопасности", — сказал он в ходе онлайн-выступления на Форуме по глобальной безопасности.В пятницу телеканал NBC News сообщил, что Байден одерживает победу в штате Джорджия — это принесет ему голоса еще 16 выборщиков. При этом позднее Трамп призвал остановить в штате проводимый вручную пересчет голосов, пока не начнется сверка подписей.Разница в голосах между Байденом и действующим президентом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка пяти миллионов бюллетеней. По данным американских СМИ, в случае победы в этом штате Трамп все равно не станет следующим главой государства.Выборы в СШАВыборы президента США прошли 3 ноября, однако победитель пока официально не назван. В некоторых штатах все еще продолжается подсчет голосов. Тем не менее американские СМИ отдают победу Джо Байдену — по данным Fox News, он набирает 290 голосов выборщиков, Трамп — 232.Сам Байден уже заявил о победе на выборах. Его поздравили главы многих государств.Трамп же утверждает, что выборы еще далеки до завершения, и намерен отстаивать победу в суде. Однако он допустил, что может и не остаться в Белом доме на второй срок.
https://ria.ru/20201113/vybory-1584347592.html
джорджия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564578313_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_ee6084c6137b4aced4b64ab8c36394c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роберт о'брайен, дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости.
Бывший вице-президент США, демократ Джо Байден
, видимо, побеждает на выборах главы государства, заявил советник Дональда Трампа
по национальной безопасности Роберт О'Брайен
.
"Если выигрышным суждено быть билету Байдена и Харрис (член Демократической партии, кандидат в вице-президенты Камала Харрис. — Прим. ред.) — и явно все сейчас указывает на это, — у нас будет очень профессиональная передача дел со стороны Совета национальной безопасности", — сказал он в ходе онлайн-выступления на Форуме по глобальной безопасности.
В пятницу телеканал NBC News
сообщил, что Байден одерживает победу в штате Джорджия
— это принесет ему голоса еще 16 выборщиков. При этом позднее Трамп призвал остановить в штате проводимый вручную пересчет голосов, пока не начнется сверка подписей.
Разница в голосах между Байденом и действующим президентом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка пяти миллионов бюллетеней. По данным американских СМИ, в случае победы в этом штате Трамп все равно не станет следующим главой государства.
Выборы в США
Выборы президента США прошли 3 ноября, однако победитель пока официально не назван. В некоторых штатах все еще продолжается подсчет голосов. Тем не менее американские СМИ отдают победу Джо Байдену — по данным Fox News, он набирает 290 голосов выборщиков, Трамп — 232.
Сам Байден уже заявил о победе на выборах. Его поздравили главы многих государств.
Трамп же утверждает, что выборы еще далеки до завершения, и намерен отстаивать победу в суде. Однако он допустил, что может и не остаться в Белом доме на второй срок.