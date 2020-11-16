https://ria.ru/20201116/bayden-1584902470.html

Советник Трампа заявил, что Байден побеждает на президентских выборах

Советник Трампа заявил, что Байден побеждает на президентских выборах

Бывший вице-президент США, демократ Джо Байден, видимо, побеждает на выборах главы государства, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T20:25

2020-11-16T20:25

2020-11-16T22:24

выборы президента сша — 2020

роберт о'брайен

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Бывший вице-президент США, демократ Джо Байден, видимо, побеждает на выборах главы государства, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен."Если выигрышным суждено быть билету Байдена и Харрис (член Демократической партии, кандидат в вице-президенты Камала Харрис. — Прим. ред.) — и явно все сейчас указывает на это, — у нас будет очень профессиональная передача дел со стороны Совета национальной безопасности", — сказал он в ходе онлайн-выступления на Форуме по глобальной безопасности.В пятницу телеканал NBC News сообщил, что Байден одерживает победу в штате Джорджия — это принесет ему голоса еще 16 выборщиков. При этом позднее Трамп призвал остановить в штате проводимый вручную пересчет голосов, пока не начнется сверка подписей.Разница в голосах между Байденом и действующим президентом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка пяти миллионов бюллетеней. По данным американских СМИ, в случае победы в этом штате Трамп все равно не станет следующим главой государства.Выборы в СШАВыборы президента США прошли 3 ноября, однако победитель пока официально не назван. В некоторых штатах все еще продолжается подсчет голосов. Тем не менее американские СМИ отдают победу Джо Байдену — по данным Fox News, он набирает 290 голосов выборщиков, Трамп — 232.Сам Байден уже заявил о победе на выборах. Его поздравили главы многих государств.Трамп же утверждает, что выборы еще далеки до завершения, и намерен отстаивать победу в суде. Однако он допустил, что может и не остаться в Белом доме на второй срок.

https://ria.ru/20201113/vybory-1584347592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роберт о'брайен, дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире