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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201116/bayden-1584902470.html
Советник Трампа заявил, что Байден побеждает на президентских выборах
Советник Трампа заявил, что Байден побеждает на президентских выборах
Бывший вице-президент США, демократ Джо Байден, видимо, побеждает на выборах главы государства, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T20:25
2020-11-16T22:24
выборы президента сша — 2020
роберт о'брайен
дональд трамп
джо байден
джорджия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Бывший вице-президент США, демократ Джо Байден, видимо, побеждает на выборах главы государства, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен."Если выигрышным суждено быть билету Байдена и Харрис (член Демократической партии, кандидат в вице-президенты Камала Харрис. — Прим. ред.) — и явно все сейчас указывает на это, — у нас будет очень профессиональная передача дел со стороны Совета национальной безопасности", — сказал он в ходе онлайн-выступления на Форуме по глобальной безопасности.В пятницу телеканал NBC News сообщил, что Байден одерживает победу в штате Джорджия — это принесет ему голоса еще 16 выборщиков. При этом позднее Трамп призвал остановить в штате проводимый вручную пересчет голосов, пока не начнется сверка подписей.Разница в голосах между Байденом и действующим президентом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка пяти миллионов бюллетеней. По данным американских СМИ, в случае победы в этом штате Трамп все равно не станет следующим главой государства.Выборы в СШАВыборы президента США прошли 3 ноября, однако победитель пока официально не назван. В некоторых штатах все еще продолжается подсчет голосов. Тем не менее американские СМИ отдают победу Джо Байдену — по данным Fox News, он набирает 290 голосов выборщиков, Трамп — 232.Сам Байден уже заявил о победе на выборах. Его поздравили главы многих государств.Трамп же утверждает, что выборы еще далеки до завершения, и намерен отстаивать победу в суде. Однако он допустил, что может и не остаться в Белом доме на второй срок.
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роберт о'брайен, дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире

Советник Трампа заявил, что Байден побеждает на президентских выборах

20:25 16.11.2020 (обновлено: 22:24 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил ТургиевСоветник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Бывший вице-президент США, демократ Джо Байден, видимо, побеждает на выборах главы государства, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
"Если выигрышным суждено быть билету Байдена и Харрис (член Демократической партии, кандидат в вице-президенты Камала Харрис. — Прим. ред.) — и явно все сейчас указывает на это, — у нас будет очень профессиональная передача дел со стороны Совета национальной безопасности", — сказал он в ходе онлайн-выступления на Форуме по глобальной безопасности.
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Фейетвилле - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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В пятницу телеканал NBC News сообщил, что Байден одерживает победу в штате Джорджия — это принесет ему голоса еще 16 выборщиков. При этом позднее Трамп призвал остановить в штате проводимый вручную пересчет голосов, пока не начнется сверка подписей.
Разница в голосах между Байденом и действующим президентом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка пяти миллионов бюллетеней. По данным американских СМИ, в случае победы в этом штате Трамп все равно не станет следующим главой государства.

Выборы в США

Выборы президента США прошли 3 ноября, однако победитель пока официально не назван. В некоторых штатах все еще продолжается подсчет голосов. Тем не менее американские СМИ отдают победу Джо Байдену — по данным Fox News, он набирает 290 голосов выборщиков, Трамп — 232.
Сам Байден уже заявил о победе на выборах. Его поздравили главы многих государств.
Трамп же утверждает, что выборы еще далеки до завершения, и намерен отстаивать победу в суде. Однако он допустил, что может и не остаться в Белом доме на второй срок.
 
Выборы президента США — 2020Роберт О'БрайенДональд ТрампДжо БайденДжорджияСШАВ мире
 
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