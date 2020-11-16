https://ria.ru/20201116/bashkiriya-1584772899.html

Хабиров поручил разработать нормы на новогодние праздники в Башкирии

Хабиров поручил разработать нормы на новогодние праздники в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил оперштабу разработать нормы и запреты на проведение новогодних мероприятий. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T09:20

2020-11-16T09:20

2020-11-16T09:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

радий хабиров

минздрав башкирии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155847/29/1558472975_0:91:2302:1385_1400x0_80_0_0_d4f7408954cf4ec7412d50f4a69a5ae6.jpg

УФА, 16 ноя – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил оперштабу разработать нормы и запреты на проведение новогодних мероприятий.На оперативном совещании башкирского правительства Хабиров заявил, что решение по праздничным мероприятиям необходимо принять в течение недели."Что мы предложим людям, прошу на этой неделе на оперштабе принять решение, которое определит нормы, запреты или отсутствие запретов на новый год. Элементарный вопрос – будем проводить детские елки или нет? На этой неделе надо готовиться уже", - сказал руководитель региона на "оперативке".По данным минздрава Башкирии, в регионе зарегистрировано 12 444 случаев коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201109/bashkiriya-1583682587.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радий хабиров, минздрав башкирии, общество