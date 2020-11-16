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Хабиров поручил разработать нормы на новогодние праздники в Башкирии
Хабиров поручил разработать нормы на новогодние праздники в Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил оперштабу разработать нормы и запреты на проведение новогодних мероприятий. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T09:20
2020-11-16T09:20
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
радий хабиров
минздрав башкирии
общество
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УФА, 16 ноя – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил оперштабу разработать нормы и запреты на проведение новогодних мероприятий.На оперативном совещании башкирского правительства Хабиров заявил, что решение по праздничным мероприятиям необходимо принять в течение недели."Что мы предложим людям, прошу на этой неделе на оперштабе принять решение, которое определит нормы, запреты или отсутствие запретов на новый год. Элементарный вопрос – будем проводить детские елки или нет? На этой неделе надо готовиться уже", - сказал руководитель региона на "оперативке".По данным минздрава Башкирии, в регионе зарегистрировано 12 444 случаев коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радий хабиров, минздрав башкирии, общество

Хабиров поручил разработать нормы на новогодние праздники в Башкирии

09:20 16.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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УФА, 16 ноя – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил оперштабу разработать нормы и запреты на проведение новогодних мероприятий.
На оперативном совещании башкирского правительства Хабиров заявил, что решение по праздничным мероприятиям необходимо принять в течение недели.
Радий Хабиров - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
9 ноября, 08:52Распространение нового коронавируса
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"Что мы предложим людям, прошу на этой неделе на оперштабе принять решение, которое определит нормы, запреты или отсутствие запретов на новый год. Элементарный вопрос – будем проводить детские елки или нет? На этой неделе надо готовиться уже", - сказал руководитель региона на "оперативке".
По данным минздрава Башкирии, в регионе зарегистрировано 12 444 случаев коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Радий ХабировМинздрав БашкирииОбщество
 
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