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Хабиров поручил разработать нормы на новогодние праздники в Башкирии
Хабиров поручил разработать нормы на новогодние праздники в Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил оперштабу разработать нормы и запреты на проведение новогодних мероприятий. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T09:20
2020-11-16T09:20
2020-11-16T09:20
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УФА, 16 ноя – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил оперштабу разработать нормы и запреты на проведение новогодних мероприятий.На оперативном совещании башкирского правительства Хабиров заявил, что решение по праздничным мероприятиям необходимо принять в течение недели."Что мы предложим людям, прошу на этой неделе на оперштабе принять решение, которое определит нормы, запреты или отсутствие запретов на новый год. Элементарный вопрос – будем проводить детские елки или нет? На этой неделе надо готовиться уже", - сказал руководитель региона на "оперативке".По данным минздрава Башкирии, в регионе зарегистрировано 12 444 случаев коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201109/bashkiriya-1583682587.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радий хабиров, минздрав башкирии, общество