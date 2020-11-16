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https://ria.ru/20201116/bali-1584865013.html
На Бали обсуждают введение запрета на алкоголь
На Бали обсуждают введение запрета на алкоголь
Балийские отельеры предупреждают, что возможное введение запрета на алкоголь в Индонезии отпугнет туристов и остановит посткоронавирусное восстановление... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T16:48
2020-11-16T16:48
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новости - туризм
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Балийские отельеры предупреждают, что возможное введение запрета на алкоголь в Индонезии отпугнет туристов и остановит посткоронавирусное восстановление экономики, сообщает The Sydney Morning Herald. Ограничения предложили три политические партии страны. Согласно их инициативе, будет запрещено производить, хранить, продавать или употреблять спиртные напитки.За производство, хранение, ввоз и продажу алкоголя может грозить от двух до 10 лет тюремного заключения и штрафы до 100 тысяч долларов. А за распитие - срок до двух лет или штраф на сумму до пяти тысяч долларов.Рассматриваются различные исключения, например, для фармацевтического использования, для туристов. Но не ясно, будут ли освобождены от запрета иностранцы, в том числе и проживающие в Индонезии, что произойдет с местными винодельнями или пивоварнями.Рики Путра, председатель Ассоциации отелей Бали, сказал, что действующих законов, регулирующих оборот и употребление алкоголя в Индонезии, достаточно."В настоящее время мы уже боремся с пандемией. Как мы заставим людей приехать, когда наши границы снова откроются? — считает он. — Не только международные гости, но и индонезийцы будут думать, зачем им отдыхать на Бали, когда они даже не могут насладиться бутылкой пива".По его мнению, необходимо обеспечить надлежащее исполнение действующих законов о спиртных напитках.Индонезийский депутат Иллиза Саадуддин Джамал заявила, что необходимо дальнейшее обсуждение деталей предлагаемого закона, "в настоящее время это всего лишь предложение". По ее словам, могут быть сделаны исключения, "предлагаемый закон не слепо запрещает алкоголь".В 2019 году Индонезия рассматривала новые законы, запрещающие секс вне брака, но они были отклонены из-за возможного ущерба для туризма на Бали, который вносит значительный вклад в индонезийскую экономику.
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туризм, туристы, бали (остров), новости - туризм, индонезия

На Бали обсуждают введение запрета на алкоголь

16:48 16.11.2020
 
© РИА Новости / Мария СеливановаБали. Туристы на пляже
Бали. Туристы на пляже - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Балийские отельеры предупреждают, что возможное введение запрета на алкоголь в Индонезии отпугнет туристов и остановит посткоронавирусное восстановление экономики, сообщает The Sydney Morning Herald.
Ограничения предложили три политические партии страны. Согласно их инициативе, будет запрещено производить, хранить, продавать или употреблять спиртные напитки.
За производство, хранение, ввоз и продажу алкоголя может грозить от двух до 10 лет тюремного заключения и штрафы до 100 тысяч долларов. А за распитие - срок до двух лет или штраф на сумму до пяти тысяч долларов.
Рассматриваются различные исключения, например, для фармацевтического использования, для туристов. Но не ясно, будут ли освобождены от запрета иностранцы, в том числе и проживающие в Индонезии, что произойдет с местными винодельнями или пивоварнями.
Рики Путра, председатель Ассоциации отелей Бали, сказал, что действующих законов, регулирующих оборот и употребление алкоголя в Индонезии, достаточно.
"В настоящее время мы уже боремся с пандемией. Как мы заставим людей приехать, когда наши границы снова откроются? — считает он. — Не только международные гости, но и индонезийцы будут думать, зачем им отдыхать на Бали, когда они даже не могут насладиться бутылкой пива".
По его мнению, необходимо обеспечить надлежащее исполнение действующих законов о спиртных напитках.
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Индонезийский депутат Иллиза Саадуддин Джамал заявила, что необходимо дальнейшее обсуждение деталей предлагаемого закона, "в настоящее время это всего лишь предложение". По ее словам, могут быть сделаны исключения, "предлагаемый закон не слепо запрещает алкоголь".
В 2019 году Индонезия рассматривала новые законы, запрещающие секс вне брака, но они были отклонены из-за возможного ущерба для туризма на Бали, который вносит значительный вклад в индонезийскую экономику.
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