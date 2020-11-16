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https://ria.ru/20201116/arktika-1584612928.html
В Архангельске в декабре откроется "Арктическое посольство"
В Архангельске в декабре откроется "Арктическое посольство"
На набережной Архангельска уже в декабре 2020 года заработает "Арктическое посольство" — интерактивная площадка, где туристы смогут побольше узнать об Арктике и РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T08:00
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хорошие новости
хорошие новости
арктика
архангельск
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. На набережной Архангельска уже в декабре 2020 года заработает "Арктическое посольство" — интерактивная площадка, где туристы смогут побольше узнать об Арктике и ее обитателях, сообщается на сайте Минприроды."Посольство" объединит эколого-просветительскую, образовательную и выставочную площадки. Оно может стать визитной карточкой Поморья, считают местные власти. Его площадь составит 700 квадратных метров."С помощью новейших технологий в визит-центре можно в прямом смысле слова почувствовать ледяное дыхание Севера: увидеть белого медведя, представить, какого размера "рог" нарвала, ознакомиться с бытом полярников", — отметил директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов.В декабре заработает сувенирный магазин, переговорная с библиотекой и детской зоной, где будут проводиться мастер-классы. В начале 2021 года в "Арктическом посольстве" также появятся арктическое кафе, музей и конференц-зал.Расписание работы визит-центра "Арктическое посольство" с учетом эпидемической обстановки будет опубликовано на официальном сайте и страницах нацпарка в соцсетях.
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хорошие новости, арктика, архангельск

В Архангельске в декабре откроется "Арктическое посольство"

08:00 16.11.2020 (обновлено: 10:15 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Вера КостамоБелые медведи на льдине в Северном ледовитом океане
Белые медведи на льдине в Северном ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Вера Костамо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. На набережной Архангельска уже в декабре 2020 года заработает "Арктическое посольство" — интерактивная площадка, где туристы смогут побольше узнать об Арктике и ее обитателях, сообщается на сайте Минприроды.
"Посольство" объединит эколого-просветительскую, образовательную и выставочную площадки. Оно может стать визитной карточкой Поморья, считают местные власти. Его площадь составит 700 квадратных метров.
"С помощью новейших технологий в визит-центре можно в прямом смысле слова почувствовать ледяное дыхание Севера: увидеть белого медведя, представить, какого размера "рог" нарвала, ознакомиться с бытом полярников", — отметил директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов.
Русская Арктика - РИА Новости, 1920, 30.06.2020
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В декабре заработает сувенирный магазин, переговорная с библиотекой и детской зоной, где будут проводиться мастер-классы. В начале 2021 года в "Арктическом посольстве" также появятся арктическое кафе, музей и конференц-зал.
Расписание работы визит-центра "Арктическое посольство" с учетом эпидемической обстановки будет опубликовано на официальном сайте и страницах нацпарка в соцсетях.
 
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