https://ria.ru/20201116/arest-1584885381.html

Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака

Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака

Суд в Минске отказался удовлетворить жалобу защиты члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Максима Знака на продление срока его... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T18:17

2020-11-16T18:17

2020-11-16T18:17

протесты в белоруссии

максим знак

мария колесникова

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Суд в Минске отказался удовлетворить жалобу защиты члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Максима Знака на продление срока его содержания под стражей, сообщила в понедельник пресс-служба совета."Суд Партизанского района (Минска – ред.) отказал в удовлетворении жалобы на продление срока содержания под стражей члена президиума КС Максима Знака. Напомним, ранее Максиму Знаку, обвиняемому по части 3 статьи 361 УК, продлили срок содержания в СИЗО до 9 января", - говорится в сообщении пресс-службы КС в Telegram-канале.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Следственный комитет ранее сообщал, что члены президиума совета оппозиции – Мария Колесникова и Максим Знак - являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся под стражей.Ранее Знак работал адвокатом претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, который сейчас находится под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, уже 100 дней, наиболее масштабные проходят в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201116/nexta-1584868052.html

https://ria.ru/20201106/kolesnikova-1583341636.html

минск

белоруссия

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максим знак, мария колесникова, светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире