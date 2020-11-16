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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201116/arest-1584885381.html
Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
Суд в Минске отказался удовлетворить жалобу защиты члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Максима Знака на продление срока его... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T18:17
2020-11-16T18:17
протесты в белоруссии
максим знак
мария колесникова
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Суд в Минске отказался удовлетворить жалобу защиты члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Максима Знака на продление срока его содержания под стражей, сообщила в понедельник пресс-служба совета."Суд Партизанского района (Минска – ред.) отказал в удовлетворении жалобы на продление срока содержания под стражей члена президиума КС Максима Знака. Напомним, ранее Максиму Знаку, обвиняемому по части 3 статьи 361 УК, продлили срок содержания в СИЗО до 9 января", - говорится в сообщении пресс-службы КС в Telegram-канале.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Следственный комитет ранее сообщал, что члены президиума совета оппозиции – Мария Колесникова и Максим Знак - являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся под стражей.Ранее Знак работал адвокатом претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, который сейчас находится под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, уже 100 дней, наиболее масштабные проходят в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201116/nexta-1584868052.html
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максим знак, мария колесникова, светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака

18:17 16.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
Член координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Суд в Минске отказался удовлетворить жалобу защиты члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Максима Знака на продление срока его содержания под стражей, сообщила в понедельник пресс-служба совета.
"Суд Партизанского района (Минска – ред.) отказал в удовлетворении жалобы на продление срока содержания под стражей члена президиума КС Максима Знака. Напомним, ранее Максиму Знаку, обвиняемому по части 3 статьи 361 УК, продлили срок содержания в СИЗО до 9 января", - говорится в сообщении пресс-службы КС в Telegram-канале.
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Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Следственный комитет ранее сообщал, что члены президиума совета оппозиции – Мария Колесникова и Максим Знак - являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся под стражей.
Ранее Знак работал адвокатом претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, который сейчас находится под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, уже 100 дней, наиболее масштабные проходят в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
 
Протесты в БелоруссииМаксим ЗнакМария КолесниковаСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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