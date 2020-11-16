https://ria.ru/20201116/arest-1584881259.html

Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте

Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте

Асбестовский городской суд в понедельник арестовал до 12 января подозреваемого в убийстве 11-летней девочки, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T17:53

2020-11-16T17:53

2020-11-16T17:53

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

асбест

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Асбестовский городской суд в понедельник арестовал до 12 января подозреваемого в убийстве 11-летней девочки, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Свердловской области."Суд по ходатайству органов следствия избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 января", - сказал собеседник агентства.Ранее пресс-служба регионального управления СК РФ сообщала, что школьница днем 12 ноября вышла из дома на улице Ленина в Асбесте и не вернулась. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Девочку разыскивали сотрудники Следственного комитета и полиции, а также волонтеры. Позже был установлен и задержан подозреваемый в убийстве, он признался в содеянном.По версии следствия, днем 12 ноября мужчина встретил девочку на улице, разговорился с ней, пригласил к себе домой, где совершил насильственные действия сексуального характера и задушил ее. От тела погибшей он избавился в темное время суток, перенеся его на участок местности недалеко от своего дома и прикрыв ветками.Глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал журналистам, что задержанным оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления мужчина 1980 года рождения. В последний раз из мест лишения свободы он вышел 18 февраля и трудоустроился в местную ритуальную фирму. В его "послужном списке" - грабеж, незаконный оборот наркотических веществ, кража, убийство и разбой. За колючей проволокой в общей сложности он провел 19 лет.

https://ria.ru/20201115/video-1584750530.html

https://ria.ru/20201106/ubiystvo-1583384557.html

свердловская область

асбест

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, асбест, происшествия