Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Асбестовский городской суд в понедельник арестовал до 12 января подозреваемого в убийстве 11-летней девочки, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Свердловской области.
"Суд по ходатайству органов следствия избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 января", - сказал собеседник агентства.
Ранее пресс-служба регионального управления СК РФ сообщала, что школьница днем 12 ноября вышла из дома на улице Ленина в Асбесте и не вернулась. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Девочку разыскивали сотрудники Следственного комитета и полиции, а также волонтеры. Позже был установлен и задержан подозреваемый в убийстве, он признался в содеянном.
По версии следствия, днем 12 ноября мужчина встретил девочку на улице, разговорился с ней, пригласил к себе домой, где совершил насильственные действия сексуального характера и задушил ее. От тела погибшей он избавился в темное время суток, перенеся его на участок местности недалеко от своего дома и прикрыв ветками.
Глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал журналистам, что задержанным оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления мужчина 1980 года рождения. В последний раз из мест лишения свободы он вышел 18 февраля и трудоустроился в местную ритуальную фирму. В его "послужном списке" - грабеж, незаконный оборот наркотических веществ, кража, убийство и разбой. За колючей проволокой в общей сложности он провел 19 лет.