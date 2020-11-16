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В России увеличили производство ряда антибиотиков

В России увеличили производство ряда антибиотиков

Минпромторг увеличил производство некоторых антибактериальных препаратов на фоне коронавирусной пандемии в объеме от 7 до 35 раз, заявил министр здравоохранения РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T13:01

2020-11-16T13:01

2020-11-16T13:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минпромторг увеличил производство некоторых антибактериальных препаратов на фоне коронавирусной пандемии в объеме от 7 до 35 раз, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Минздрав совместно с Росздравнадзором осуществляет мониторинг наличия лекарственных препаратов. По ряду международных непатентованных наименований, по антибактериальной терапии объемы выпуска Минпромторгом увеличены более, чем в 7 раз... По некоторым препаратам, используемым ранее для других показаний, при расширении использования у пациентов с коронавиурсной инфекцией объемы выпуска препаратов увеличились в 35 раз и более", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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