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В России увеличили производство ряда антибиотиков
В России увеличили производство ряда антибиотиков
Минпромторг увеличил производство некоторых антибактериальных препаратов на фоне коронавирусной пандемии в объеме от 7 до 35 раз, заявил министр здравоохранения РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T13:01
2020-11-16T13:01
2020-11-16T13:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минпромторг увеличил производство некоторых антибактериальных препаратов на фоне коронавирусной пандемии в объеме от 7 до 35 раз, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Минздрав совместно с Росздравнадзором осуществляет мониторинг наличия лекарственных препаратов. По ряду международных непатентованных наименований, по антибактериальной терапии объемы выпуска Минпромторгом увеличены более, чем в 7 раз... По некоторым препаратам, используемым ранее для других показаний, при расширении использования у пациентов с коронавиурсной инфекцией объемы выпуска препаратов увеличились в 35 раз и более", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество