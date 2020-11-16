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Туризм
https://ria.ru/20201116/antalya-1584832761.html
На самом популярном у россиян курорте Турции началось бабье лето
На самом популярном у россиян курорте Турции началось бабье лето
Во многих частях Турции температура падает, а на популярном у российских туристов курорте Анталья стоят летние дни, сообщает Турпром. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:28
2020-11-16T14:28
туризм
погода
туризм
анталья (провинция)
новости - туризм
турция
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Во многих частях Турции температура падает, а на популярном у российских туристов курорте Анталья стоят летние дни, сообщает Турпром. В субботу был сильный ливень, в воскресенье погода наладилась и туристы устремились к морю. С утра понедельника температура воздуха в Анталье +23 градуса и метеорологи обещают, что она поднимется до +25. Пляжи с самого утра заполняются туристами, большинство отдыхающих купаются. Температура воды в море +23 градуса.В предстоящую неделю ноября турецкие метеорологи обещают теплую солнечную погоду. Воздух в городе в течение последующих семи дней будет прогреваться до +24-25 градусов по Цельсию.
https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578640476.html
анталья (провинция)
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погода, туризм, анталья (провинция), новости - туризм, турция

На самом популярном у россиян курорте Турции началось бабье лето

14:28 16.11.2020
 
© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкПервые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Во многих частях Турции температура падает, а на популярном у российских туристов курорте Анталья стоят летние дни, сообщает Турпром.
В субботу был сильный ливень, в воскресенье погода наладилась и туристы устремились к морю. С утра понедельника температура воздуха в Анталье +23 градуса и метеорологи обещают, что она поднимется до +25. Пляжи с самого утра заполняются туристами, большинство отдыхающих купаются. Температура воды в море +23 градуса.
В предстоящую неделю ноября турецкие метеорологи обещают теплую солнечную погоду. Воздух в городе в течение последующих семи дней будет прогреваться до +24-25 градусов по Цельсию.
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