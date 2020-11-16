https://ria.ru/20201116/abilimpiks-1584855318.html

В Ивановской области прошел региональный чемпионат "Абилимпикс"

В Ивановской области прошел региональный чемпионат "Абилимпикс"

В Ивановской области завершился четвертый региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T15:58

2020-11-16T15:58

2020-11-16T15:58

ивановская область

общество

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ИВАНОВО, 16 ноя – РИА Новости. В Ивановской области завершился четвертый региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, победители регионального чемпионата будут представлять Ивановскую область на VI Национальном чемпионате "Абилимпикс", который состоится в дистанционном формате с 23 по 29 ноября 2020 года в Москве."Региональный чемпионат проходил на пяти площадках – на базе Ивановского промышленно-экономического колледжа, Ивановского областного центра психолого-медико-социального сопровождения, Кохомской коррекционной школы-интерната, Кинешемского технологического техникума-интерната, Ивановского радиотехнического техникума-интерната. В турнире приняли участие 70 конкурсантов - школьники, студенты и специалисты", – сказал собеседник агентства.Участники соревновались в десяти компетенциях: "Администрирование баз данных" (студенты), "Обработка текста" (студенты), "Фотограф-репортер" (студенты), "Сборка-разборка электронного оборудования" (студенты), "Ремонт обуви" (студенты), "Флористика" (студенты), "Сборка-разборка электронного оборудования" (специалисты), "Бисероплетение" (школьники), "Вязание крючком" (школьники), "Портной" (школьники), "Робототехника" (школьники). Оценивали работу участников 55 экспертов.Помимо соревновательной части программа турнира включала мастер-классы, профориентационные, культурные и выставочные мероприятия. По итогам соревнований определены победители и призеры по каждой из десяти компетенций чемпионата. Им вручены медали, дипломы и призы, участникам и экспертам – сертификаты и памятные подарки.

https://ria.ru/20201109/byudzhet-1583692072.html

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общество