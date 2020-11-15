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Врач рассказал, как не попасть в "серую зону" коронавируса
Врач рассказал, как не попасть в "серую зону" коронавируса
У тестов на антитела от коронавируса есть "серая зона". Что это такое и как из нее выйти, рассказал в интервью радио Sputnik директор Научного информационного... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T02:10
2020-11-15T02:10
2020-11-15T14:06
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георгий викулов
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. У тестов на антитела от коронавируса есть "серая зона". Что это такое и как из нее выйти, рассказал в интервью радио Sputnik директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.Наличие или отсутствие коронавируса у человека может показать только тест ПЦР. Исследование на антитела проводится в других целях. Оно может показать силу иммунного ответа на заболевание. В этом случае у людей может быть не только положительный и отрицательный результат, но и сомнительный. Именно его и называют результатом из "серой зоны", заявил инфекционист.Кроме попадания в "серую зону", получить неоднозначный результат можно и из-за простого пренебрежения правилами подготовки к тестированию на коронавирус."Любые анализы крови рекомендуется сдавать натощак. Антитела — это белковое природное соединение, поэтому любое употребление пищи может повлиять на содержание антител во время теста. Еще антитела производятся клетками, содержание клеток существенным образом зависит от потребления пищи. Меняется клеточный состав и содержание разных подтипов лейкоцитов. Анализы, как правило, надо сдавать натощак. Только в критических ситуациях анализы берут, не учитывая время приема пищи", – объяснил Викулов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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георгий викулов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, медицина, общество
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
У тестов на антитела от коронавируса есть "серая зона". Что это такое и как из нее выйти, рассказал в интервью радио Sputnik
директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов
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Наличие или отсутствие коронавируса у человека может показать только тест ПЦР. Исследование на антитела проводится в других целях. Оно может показать силу иммунного ответа на заболевание. В этом случае у людей может быть не только положительный и отрицательный результат, но и сомнительный. Именно его и называют результатом из "серой зоны", заявил инфекционист.
"Сомнительный результат — тот, который попадает в серую зону тестовой системы. У каждой тест-системы есть свои серые зоны, свои цифровые показатели референтных интервалов, в которых работает тест-система. Если результат теста попадает в серую зону, то он и не положительный, и не отрицательный. Такой результат считается сомнительным. Тогда есть соответствующие рекомендации. Надо делать диагностику в динамике, оценку клинической картины и использование второго метода диагностики. Это считается золотым стандартом", — рассказал вирусолог.
Кроме попадания в "серую зону", получить неоднозначный результат можно и из-за простого пренебрежения правилами подготовки к тестированию на коронавирус.
"Любые анализы крови рекомендуется сдавать натощак. Антитела — это белковое природное соединение, поэтому любое употребление пищи может повлиять на содержание антител во время теста. Еще антитела производятся клетками, содержание клеток существенным образом зависит от потребления пищи. Меняется клеточный состав и содержание разных подтипов лейкоцитов. Анализы, как правило, надо сдавать натощак. Только в критических ситуациях анализы берут, не учитывая время приема пищи", – объяснил Викулов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.