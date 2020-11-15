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Убегавший от полиции житель Красноярского края устроил ДТП

Убегавший от полиции житель Красноярского края устроил ДТП

Предположительно пьяный водитель "шестерки", убегая от погони экипажа ДПС в городе Ужуре Красноярского края, врезался в машину экипажа вневедомственной охраны и РИА Новости, 15.11.2020

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гумвд

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ужур

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Предположительно пьяный водитель "шестерки", убегая от погони экипажа ДПС в городе Ужуре Красноярского края, врезался в машину экипажа вневедомственной охраны и опрокинул его, сообщает краевой главк ГУМВД.По его данным, инцидент произошел утром. Экипаж ДПС сообщил в дежурную часть, что он на служебном автомобиле преследует автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы попытались остановить машину, но водитель игнорировал неоднократные требования полицейских и попытался скрыться. Госавтоинспекторы, включив проблесковые маячки и звуковой сигнал, начали преследование нарушителя.В МВД отмечают, что во время движения убегавший от погони неоднократно создавал аварийные ситуации, что угрожало жизни и здоровью других участников движения. Тогда было принято решение привлечь на помощь ДПС экипаж вневедомственной охраны.Госавтоинспекторы в отношении водителя составили административные материалы по статье 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Также назначено проведение медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

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Водитель перевернул автомобиль полиции, уходя от погони Авария в духе настоящего боевика произошла в городе Ужур Красноярского края, когда водитель автомобиля ВАЗ-2106 попытался скрыться от полицейских. 2020-11-15T10:22 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, красноярский край, ужур, происшествия