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Убегавший от полиции житель Красноярского края устроил ДТП
Убегавший от полиции житель Красноярского края устроил ДТП
Предположительно пьяный водитель "шестерки", убегая от погони экипажа ДПС в городе Ужуре Красноярского края, врезался в машину экипажа вневедомственной охраны и РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T10:22
2020-11-15T10:22
2020-11-15T15:07
гумвд
красноярский край
ужур
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Предположительно пьяный водитель "шестерки", убегая от погони экипажа ДПС в городе Ужуре Красноярского края, врезался в машину экипажа вневедомственной охраны и опрокинул его, сообщает краевой главк ГУМВД.По его данным, инцидент произошел утром. Экипаж ДПС сообщил в дежурную часть, что он на служебном автомобиле преследует автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы попытались остановить машину, но водитель игнорировал неоднократные требования полицейских и попытался скрыться. Госавтоинспекторы, включив проблесковые маячки и звуковой сигнал, начали преследование нарушителя.В МВД отмечают, что во время движения убегавший от погони неоднократно создавал аварийные ситуации, что угрожало жизни и здоровью других участников движения. Тогда было принято решение привлечь на помощь ДПС экипаж вневедомственной охраны.Госавтоинспекторы в отношении водителя составили административные материалы по статье 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Также назначено проведение медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20201010/dtp-1579214596.html
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Водитель перевернул автомобиль полиции, уходя от погони
Авария в духе настоящего боевика произошла в городе Ужур Красноярского края, когда водитель автомобиля ВАЗ-2106 попытался скрыться от полицейских.
2020-11-15T10:22
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PT1M39S
РИА Новости
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гумвд, красноярский край, ужур, происшествия
КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости.
Предположительно пьяный водитель "шестерки", убегая от погони экипажа ДПС в городе Ужуре Красноярского края
, врезался в машину экипажа вневедомственной охраны и опрокинул его, сообщает краевой главк ГУМВД
.
По его данным, инцидент произошел утром. Экипаж ДПС сообщил в дежурную часть, что он на служебном автомобиле преследует автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы попытались остановить машину, но водитель игнорировал неоднократные требования полицейских и попытался скрыться. Госавтоинспекторы, включив проблесковые маячки и звуковой сигнал, начали преследование нарушителя.
В МВД отмечают, что во время движения убегавший от погони неоднократно создавал аварийные ситуации, что угрожало жизни и здоровью других участников движения. Тогда было принято решение привлечь на помощь ДПС экипаж вневедомственной охраны.
"Водитель, пытавшийся скрыться, увидев впереди идущий автомобиль со спецсигналами наряда УВО совершил столкновение в результате которого произошло опрокидывание патрульного автомобиля. В результате ДТП сотрудники УВО и водитель, который пытался скрыться, получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекторы в отношении водителя составили административные материалы по статье 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Также назначено проведение медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.