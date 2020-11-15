Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201115/zhitel-1584687291.html
Убегавший от полиции житель Красноярского края устроил ДТП
Убегавший от полиции житель Красноярского края устроил ДТП
Предположительно пьяный водитель "шестерки", убегая от погони экипажа ДПС в городе Ужуре Красноярского края, врезался в машину экипажа вневедомственной охраны и РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T10:22
2020-11-15T15:07
гумвд
красноярский край
ужур
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584710954_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_abb8aaf4fb3666c6a9ca8142d9704ab3.jpg
КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Предположительно пьяный водитель "шестерки", убегая от погони экипажа ДПС в городе Ужуре Красноярского края, врезался в машину экипажа вневедомственной охраны и опрокинул его, сообщает краевой главк ГУМВД.По его данным, инцидент произошел утром. Экипаж ДПС сообщил в дежурную часть, что он на служебном автомобиле преследует автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы попытались остановить машину, но водитель игнорировал неоднократные требования полицейских и попытался скрыться. Госавтоинспекторы, включив проблесковые маячки и звуковой сигнал, начали преследование нарушителя.В МВД отмечают, что во время движения убегавший от погони неоднократно создавал аварийные ситуации, что угрожало жизни и здоровью других участников движения. Тогда было принято решение привлечь на помощь ДПС экипаж вневедомственной охраны.Госавтоинспекторы в отношении водителя составили административные материалы по статье 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Также назначено проведение медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20201010/dtp-1579214596.html
красноярский край
ужур
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Водитель перевернул автомобиль полиции, уходя от погони
Авария в духе настоящего боевика произошла в городе Ужур Красноярского края, когда водитель автомобиля ВАЗ-2106 попытался скрыться от полицейских.
2020-11-15T10:22
true
PT1M39S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584710954_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_4fcdad7cb79ea1d3c2e8ef210b37c97e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, красноярский край, ужур, происшествия

Убегавший от полиции житель Красноярского края устроил ДТП

10:22 15.11.2020 (обновлено: 15:07 15.11.2020)
 
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Предположительно пьяный водитель "шестерки", убегая от погони экипажа ДПС в городе Ужуре Красноярского края, врезался в машину экипажа вневедомственной охраны и опрокинул его, сообщает краевой главк ГУМВД.
По его данным, инцидент произошел утром. Экипаж ДПС сообщил в дежурную часть, что он на служебном автомобиле преследует автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы попытались остановить машину, но водитель игнорировал неоднократные требования полицейских и попытался скрыться. Госавтоинспекторы, включив проблесковые маячки и звуковой сигнал, начали преследование нарушителя.
В МВД отмечают, что во время движения убегавший от погони неоднократно создавал аварийные ситуации, что угрожало жизни и здоровью других участников движения. Тогда было принято решение привлечь на помощь ДПС экипаж вневедомственной охраны.
"Водитель, пытавшийся скрыться, увидев впереди идущий автомобиль со спецсигналами наряда УВО совершил столкновение в результате которого произошло опрокидывание патрульного автомобиля. В результате ДТП сотрудники УВО и водитель, который пытался скрыться, получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 20:00
В Кабардино-Балкарии инспектор ДПС насмерть сбил женщину
Госавтоинспекторы в отношении водителя составили административные материалы по статье 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Также назначено проведение медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
 
ГУМВДКрасноярский крайУжурПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:49Санду набрала 51,46% на выборах в Молдавии после обработки 90% протоколов
23:45Пашинян назвал своих противников "скулящими под стенами"
23:33ЦИК Молдавии не выявил серьезных нарушений на президентских выборах
23:27Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки 80% протоколов
23:21В Белоруссии назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19 "Спутником V"
23:13Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным 90% протоколов
23:13Ученые рассказали о "подавляющем коронавирус" натуральном продукте
23:11Депутат рассказал, за счет чего Санду может выиграть выборы в Молдавии
23:03В Москве умерли 72 пациента с коронавирусом
22:44СК показал видео с подозреваемым в убийстве школьницы в Асбесте
22:35Явка на выборах президента Молдавии превысила 52 процента
22:34Рогозин сообщил о сокращении зарплат менеджмента "Роскосмоса" на 20%
22:29Санду заявила о важности честных и свободных выборов в Молдавии
22:23Додон заявил, что лидирует на голосовании внутри Молдавии
22:14В Совфеде оценили президентские выборы в Молдавии
22:11Глава Минтранса Савельев заразился коронавирусом
22:07Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным экзит-поллов
22:05Российский наблюдатель рассказал, как прошли выборы в Молдавии
22:02В Молдавии завершилось голосование на президентских выборах
21:55В мире выявили почти 600 тысяч новых случаев коронавируса
Лента новостейМолния