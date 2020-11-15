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Рогозин сообщил о сокращении зарплат менеджмента "Роскосмоса" на 20%
Рогозин сообщил о сокращении зарплат менеджмента "Роскосмоса" на 20%
Менеджерам "Роскосмоса" сократили зарплаты на 15-20 процентов, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в комментариях под своим постом в Facebook. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T22:34
2020-11-15T22:45
экономика
объединенная ракетно-космическая корпорация
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Менеджерам "Роскосмоса" сократили зарплаты на 15-20 процентов, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в комментариях под своим постом в Facebook."Сейчас у нас режим максимальной экономии, урезаны на 15-20 процентов раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента, на сто человек сокращен аппарат госкорпорации и до 15 человек со 100 сокращается аппарат ОРКК", — отметил он.Рогозин подчеркнул, что бюджет компании идет на создание нового научно-технического задела.В годовом отчете госкорпорации за 2018 год, когда Рогозин возглавил госкорпорацию, указывается, что численность сотрудников аппарата "Роскосмоса" составляла 605 человек. В годовом отчете за прошлый год эти данные отсутствует.
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экономика, объединенная ракетно-космическая корпорация, роскосмос, дмитрий рогозин

Рогозин сообщил о сокращении зарплат менеджмента "Роскосмоса" на 20%

22:34 15.11.2020 (обновлено: 22:45 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Менеджерам "Роскосмоса" сократили зарплаты на 15-20 процентов, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в комментариях под своим постом в Facebook.
"Сейчас у нас режим максимальной экономии, урезаны на 15-20 процентов раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента, на сто человек сокращен аппарат госкорпорации и до 15 человек со 100 сокращается аппарат ОРКК", — отметил он.
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Рогозин подчеркнул, что бюджет компании идет на создание нового научно-технического задела.
В годовом отчете госкорпорации за 2018 год, когда Рогозин возглавил госкорпорацию, указывается, что численность сотрудников аппарата "Роскосмоса" составляла 605 человек. В годовом отчете за прошлый год эти данные отсутствует.
 
ЭкономикаОбъединенная ракетно-космическая корпорацияРоскосмосДмитрий Рогозин
 
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