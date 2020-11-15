https://ria.ru/20201115/zarplata-1584750336.html

Рогозин сообщил о сокращении зарплат менеджмента "Роскосмоса" на 20%

Рогозин сообщил о сокращении зарплат менеджмента "Роскосмоса" на 20%

Менеджерам "Роскосмоса" сократили зарплаты на 15-20 процентов, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в комментариях под своим постом в Facebook. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T22:34

2020-11-15T22:34

2020-11-15T22:45

экономика

объединенная ракетно-космическая корпорация

роскосмос

дмитрий рогозин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156141/67/1561416792_0:217:2869:1831_1400x0_80_0_0_466fed478144a6a0b74cf1edbbf00a03.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Менеджерам "Роскосмоса" сократили зарплаты на 15-20 процентов, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в комментариях под своим постом в Facebook."Сейчас у нас режим максимальной экономии, урезаны на 15-20 процентов раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента, на сто человек сокращен аппарат госкорпорации и до 15 человек со 100 сокращается аппарат ОРКК", — отметил он.Рогозин подчеркнул, что бюджет компании идет на создание нового научно-технического задела.В годовом отчете госкорпорации за 2018 год, когда Рогозин возглавил госкорпорацию, указывается, что численность сотрудников аппарата "Роскосмоса" составляла 605 человек. В годовом отчете за прошлый год эти данные отсутствует.

https://ria.ru/20201113/glonass-1584401654.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, объединенная ракетно-космическая корпорация, роскосмос, дмитрий рогозин