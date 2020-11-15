https://ria.ru/20201115/zarplata-1584750336.html
Рогозин сообщил о сокращении зарплат менеджмента "Роскосмоса" на 20%
Рогозин сообщил о сокращении зарплат менеджмента "Роскосмоса" на 20%
Менеджерам "Роскосмоса" сократили зарплаты на 15-20 процентов, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в комментариях под своим постом в Facebook. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T22:34
2020-11-15T22:34
2020-11-15T22:45
экономика
объединенная ракетно-космическая корпорация
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Менеджерам "Роскосмоса" сократили зарплаты на 15-20 процентов, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в комментариях под своим постом в Facebook."Сейчас у нас режим максимальной экономии, урезаны на 15-20 процентов раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента, на сто человек сокращен аппарат госкорпорации и до 15 человек со 100 сокращается аппарат ОРКК", — отметил он.Рогозин подчеркнул, что бюджет компании идет на создание нового научно-технического задела.В годовом отчете госкорпорации за 2018 год, когда Рогозин возглавил госкорпорацию, указывается, что численность сотрудников аппарата "Роскосмоса" составляла 605 человек. В годовом отчете за прошлый год эти данные отсутствует.
https://ria.ru/20201113/glonass-1584401654.html
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экономика, объединенная ракетно-космическая корпорация, роскосмос, дмитрий рогозин
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Менеджерам "Роскосмоса" сократили зарплаты на 15-20 процентов, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в комментариях под своим постом в Facebook.
"Сейчас у нас режим максимальной экономии, урезаны на 15-20 процентов раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента, на сто человек сокращен аппарат госкорпорации и до 15 человек со 100 сокращается аппарат ОРКК", — отметил он.
Рогозин подчеркнул, что бюджет компании идет на создание нового научно-технического задела.
В годовом отчете госкорпорации за 2018 год, когда Рогозин возглавил госкорпорацию, указывается, что численность сотрудников аппарата "Роскосмоса" составляла 605 человек. В годовом отчете за прошлый год эти данные отсутствует.