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Толстой выступил против законопроекта об изъятии детей
Толстой выступил против законопроекта об изъятии детей
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что сделает все, чтобы законопроект об изъятии ребенка из семьи не был принят. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T21:23
2020-11-15T21:23
2020-11-15T21:23
петр толстой
павел крашенинников
госдума рф
общество
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что сделает все, чтобы законопроект об изъятии ребенка из семьи не был принят.Толстой сообщил, что получил уже сотни обращений с просьбой противостоять принятию законопроекта об изъятии детей из семьи за 24 часа."Без доказывания вины родителей в 24 часа на закрытом процессе отнять ребёнка, пользуясь размытой формулировкой об угрозе здоровью, - такая норма не может существовать в России. Не для того мы принимали поправки в Конституцию, чтобы продолжать заимствовать дурные западные практики. Вмешательство в дела семьи - крайняя мера, и ее надо строжайше регламентировать", - написал Толстой в Facebook.Он добавил, что законопроект пытаются провести тихо, без какого-либо общественного обсуждения, несмотря на то, что он касается интересов миллионов семей."Ни эта, ни подобная ей инициативы не должны пройти в таком виде. Я и многие мои коллеги будем выступать решительно против, сделаем всё, чтобы законопроект не был принят. Спешка в данном вопросе неуместна. Если сейчас из-за карантинных ограничений невозможно организовать широкое обсуждение законопроекта, то и принимать его нельзя!", - подчеркнул Толстой.Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект, ограничивающий внесудебное изъятие детей из семьи, и предложил Совету Госдумы включить его в порядок работы палаты на 17 ноября.Ближайшее заседание совета Думы запланировано на понедельник, 16 ноября.Ранее депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект с поправками в ряд законов и кодексов во исполнение принятых поправок в конституцию о защите семьи и создании условий достойного воспитания детей. Инициативой предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Законопроект предлагает установить, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда.
https://ria.ru/20201103/deti-1582908622.html
https://ria.ru/20201001/semya-1578038926.html
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петр толстой, павел крашенинников, госдума рф, общество
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Вице-спикер Госдумы
Петр Толстой заявил, что сделает все, чтобы законопроект об изъятии ребенка из семьи не был принят.
Толстой
сообщил, что получил уже сотни обращений с просьбой противостоять принятию законопроекта об изъятии детей из семьи за 24 часа.
"Без доказывания вины родителей в 24 часа на закрытом процессе отнять ребёнка, пользуясь размытой формулировкой об угрозе здоровью, - такая норма не может существовать в России. Не для того мы принимали поправки в Конституцию, чтобы продолжать заимствовать дурные западные практики. Вмешательство в дела семьи - крайняя мера, и ее надо строжайше регламентировать", - написал Толстой в Facebook
.
Он добавил, что законопроект пытаются провести тихо, без какого-либо общественного обсуждения, несмотря на то, что он касается интересов миллионов семей.
"Ни эта, ни подобная ей инициативы не должны пройти в таком виде. Я и многие мои коллеги будем выступать решительно против, сделаем всё, чтобы законопроект не был принят. Спешка в данном вопросе неуместна. Если сейчас из-за карантинных ограничений невозможно организовать широкое обсуждение законопроекта, то и принимать его нельзя!", - подчеркнул Толстой.
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект, ограничивающий внесудебное изъятие детей из семьи, и предложил Совету Госдумы включить его в порядок работы палаты на 17 ноября.
Ближайшее заседание совета Думы запланировано на понедельник, 16 ноября.
Ранее депутат Павел Крашенинников
и сенатор Андрей Клишас
внесли в Госдуму законопроект с поправками в ряд законов и кодексов во исполнение принятых поправок в конституцию о защите семьи и создании условий достойного воспитания детей. Инициативой предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Законопроект предлагает установить, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда.