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Толстой выступил против законопроекта об изъятии детей
Толстой выступил против законопроекта об изъятии детей
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что сделает все, чтобы законопроект об изъятии ребенка из семьи не был принят. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T21:23
2020-11-15T21:23
петр толстой
павел крашенинников
госдума рф
общество
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что сделает все, чтобы законопроект об изъятии ребенка из семьи не был принят.Толстой сообщил, что получил уже сотни обращений с просьбой противостоять принятию законопроекта об изъятии детей из семьи за 24 часа."Без доказывания вины родителей в 24 часа на закрытом процессе отнять ребёнка, пользуясь размытой формулировкой об угрозе здоровью, - такая норма не может существовать в России. Не для того мы принимали поправки в Конституцию, чтобы продолжать заимствовать дурные западные практики. Вмешательство в дела семьи - крайняя мера, и ее надо строжайше регламентировать", - написал Толстой в Facebook.Он добавил, что законопроект пытаются провести тихо, без какого-либо общественного обсуждения, несмотря на то, что он касается интересов миллионов семей."Ни эта, ни подобная ей инициативы не должны пройти в таком виде. Я и многие мои коллеги будем выступать решительно против, сделаем всё, чтобы законопроект не был принят. Спешка в данном вопросе неуместна. Если сейчас из-за карантинных ограничений невозможно организовать широкое обсуждение законопроекта, то и принимать его нельзя!", - подчеркнул Толстой.Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект, ограничивающий внесудебное изъятие детей из семьи, и предложил Совету Госдумы включить его в порядок работы палаты на 17 ноября.Ближайшее заседание совета Думы запланировано на понедельник, 16 ноября.Ранее депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект с поправками в ряд законов и кодексов во исполнение принятых поправок в конституцию о защите семьи и создании условий достойного воспитания детей. Инициативой предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Законопроект предлагает установить, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда.
https://ria.ru/20201103/deti-1582908622.html
https://ria.ru/20201001/semya-1578038926.html
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петр толстой, павел крашенинников, госдума рф, общество

Толстой выступил против законопроекта об изъятии детей

21:23 15.11.2020
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкРуководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что сделает все, чтобы законопроект об изъятии ребенка из семьи не был принят.
Толстой сообщил, что получил уже сотни обращений с просьбой противостоять принятию законопроекта об изъятии детей из семьи за 24 часа.
"Без доказывания вины родителей в 24 часа на закрытом процессе отнять ребёнка, пользуясь размытой формулировкой об угрозе здоровью, - такая норма не может существовать в России. Не для того мы принимали поправки в Конституцию, чтобы продолжать заимствовать дурные западные практики. Вмешательство в дела семьи - крайняя мера, и ее надо строжайше регламентировать", - написал Толстой в Facebook.
Он добавил, что законопроект пытаются провести тихо, без какого-либо общественного обсуждения, несмотря на то, что он касается интересов миллионов семей.
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"Ни эта, ни подобная ей инициативы не должны пройти в таком виде. Я и многие мои коллеги будем выступать решительно против, сделаем всё, чтобы законопроект не был принят. Спешка в данном вопросе неуместна. Если сейчас из-за карантинных ограничений невозможно организовать широкое обсуждение законопроекта, то и принимать его нельзя!", - подчеркнул Толстой.
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект, ограничивающий внесудебное изъятие детей из семьи, и предложил Совету Госдумы включить его в порядок работы палаты на 17 ноября.
Ближайшее заседание совета Думы запланировано на понедельник, 16 ноября.
Ранее депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект с поправками в ряд законов и кодексов во исполнение принятых поправок в конституцию о защите семьи и создании условий достойного воспитания детей. Инициативой предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Законопроект предлагает установить, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда.
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Петр ТолстойПавел КрашенинниковГосдума РФОбщество
 
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