https://ria.ru/20201115/zakon-1584744387.html

Толстой выступил против законопроекта об изъятии детей

Толстой выступил против законопроекта об изъятии детей

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что сделает все, чтобы законопроект об изъятии ребенка из семьи не был принят. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T21:23

2020-11-15T21:23

2020-11-15T21:23

петр толстой

павел крашенинников

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564015023_0:23:3072:1751_1400x0_80_0_0_0350500bfbbaac502ad476ecc6078973.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что сделает все, чтобы законопроект об изъятии ребенка из семьи не был принят.Толстой сообщил, что получил уже сотни обращений с просьбой противостоять принятию законопроекта об изъятии детей из семьи за 24 часа."Без доказывания вины родителей в 24 часа на закрытом процессе отнять ребёнка, пользуясь размытой формулировкой об угрозе здоровью, - такая норма не может существовать в России. Не для того мы принимали поправки в Конституцию, чтобы продолжать заимствовать дурные западные практики. Вмешательство в дела семьи - крайняя мера, и ее надо строжайше регламентировать", - написал Толстой в Facebook.Он добавил, что законопроект пытаются провести тихо, без какого-либо общественного обсуждения, несмотря на то, что он касается интересов миллионов семей."Ни эта, ни подобная ей инициативы не должны пройти в таком виде. Я и многие мои коллеги будем выступать решительно против, сделаем всё, чтобы законопроект не был принят. Спешка в данном вопросе неуместна. Если сейчас из-за карантинных ограничений невозможно организовать широкое обсуждение законопроекта, то и принимать его нельзя!", - подчеркнул Толстой.Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект, ограничивающий внесудебное изъятие детей из семьи, и предложил Совету Госдумы включить его в порядок работы палаты на 17 ноября.Ближайшее заседание совета Думы запланировано на понедельник, 16 ноября.Ранее депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект с поправками в ряд законов и кодексов во исполнение принятых поправок в конституцию о защите семьи и создании условий достойного воспитания детей. Инициативой предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Законопроект предлагает установить, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда.

https://ria.ru/20201103/deti-1582908622.html

https://ria.ru/20201001/semya-1578038926.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр толстой, павел крашенинников, госдума рф, общество