В МИД прокомментировали задержание журналистов в Минске
17:54 15.11.2020 (обновлено: 18:16 15.11.2020)
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Посольство России в Белоруссии занимается ситуацией с задержанием журналистов в Минске, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Корреспондент РИА Новости в воскресенье сообщила, что задержана при освещении акции протеста в Минске и доставлена в РУВД Центрального района белорусской столицы. Корреспондент, имеющая аккредитацию МИД Белоруссии, необходимую для работы в стране, освещала акцию оппозиции в районе так называемой "площади перемен". Помимо нее, задержаны еще двое российских журналистов.
В Минске проходит очередная несанкционированная акция протеста.— RT на русском (@RT_russian) November 15, 2020
Как сообщает РИА Новости, белорусские силовики начали задержания. Количество задержанных в МВД Белоруссии пока не называли.
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"Посольство занимается", - сказала Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию.