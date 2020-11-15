https://ria.ru/20201115/zakharova-1584726972.html

В МИД прокомментировали задержание журналистов в Минске

В МИД прокомментировали задержание журналистов в Минске

Посольство России в Белоруссии занимается ситуацией с задержанием журналистов в Минске, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T17:54

2020-11-15T17:54

2020-11-15T18:16

протесты в белоруссии

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

минск

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Посольство России в Белоруссии занимается ситуацией с задержанием журналистов в Минске, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Корреспондент РИА Новости в воскресенье сообщила, что задержана при освещении акции протеста в Минске и доставлена в РУВД Центрального района белорусской столицы. Корреспондент, имеющая аккредитацию МИД Белоруссии, необходимую для работы в стране, освещала акцию оппозиции в районе так называемой "площади перемен". Помимо нее, задержаны еще двое российских журналистов.

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), минск, белоруссия, в мире