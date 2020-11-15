https://ria.ru/20201115/zaderzhaniya-1584717072.html

В Минске задержали десятки протестующих

В Минске задержали десятки протестующих

На так называемую "площадь перемен" в Минске прибыли несколько сотен силовиков, там задержали десятки человек, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T16:08

2020-11-15T16:08

2020-11-15T18:20

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 15 ноя — РИА Новости. На так называемую "площадь перемен" в Минске прибыли несколько сотен силовиков, там задержали десятки человек, сообщил корреспондент РИА Новости.Протестующие днем собрались во дворе дома на улице Червякова, где находится импровизированный мемориал Роману Бондаренко, скончавшемуся после задержания милицией.Сначала протестующие попытались собраться в районе станции метро "Пушкинская", но милиция это пресекла. После этого жители белорусской столицы начали стягиваться к "площади перемен", туда прибыли силовики, провели ряд задержании и уехали. Через некоторое время они вернулись с подкреплением и полностью оцепили местность.Силовики начали по одному отводить людей из-за оцепления в автозаки, протестующие не сопротивлялись, но попытались встать в сцепки.Бондаренко умер в четверг в больнице после потасовки с неизвестными, его туда привезли из милиции. Гибель мужчины вызвала большой резонанс в белорусском обществе. Правоохранители начали проверку.Оппозиция заявила, что смерть Бондаренко — следствие политики властей. Жители Минска несут цветы и свечи к месту, где его последний раз видели живым.Массовые акции протеста проходят в Белоруссии уже четвертый месяц. Они начались 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

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минск, белоруссия, в мире