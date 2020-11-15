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Явка на выборах президента Молдавии превысила 52 процента

Явка на выборах президента Молдавии превысила 52 процента

Явка во втором туре выборов президента Молдавии к 22.00 мск составила 52,63%, сообщается на сайте Центризбиркома. РИА Новости, 15.11.2020

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майя санду

игорь додон

президентские выборы в молдавии — 2020

молдавия

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КИШИНЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Явка во втором туре выборов президента Молдавии к 22.00 мск составила 52,63%, сообщается на сайте Центризбиркома.В воскресенье в Молдавии и за ее пределами проходит второй тур выборов президента, граждане республики выбирают главу государства на четыре года. Во второй тур прошли баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.По данным на 21.00 местного времени (22.00 мск), принять участие в голосовании в Молдавии успели более 1,64 миллиона человек — это 52,63% избирателей. Активнее всего голосуют избиратели в возрасте от 56 до 70 лет.На зарубежных участках к этому времени в выборах приняли участие более 253 тысяч человек. Также проголосовали 31,7 тысячи жителей Приднестровья.Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей. Во втором туре президентских выборов нет порога явки.Избирательные участки закрылись в 21.00 (22.00 мск).

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майя санду, игорь додон, президентские выборы в молдавии — 2020, молдавия, в мире