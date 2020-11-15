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Явка на втором туре выборов президента Молдавии превысила 50%

Явка на втором туре выборов президента Молдавии превысила 50%

Явка во втором туре выборов президента Молдавии к 21.00 мск составила 51,89%, сообщается на сайте Центризбиркома. РИА Новости, 15.11.2020

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президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

молдавия

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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Явка во втором туре выборов президента Молдавии к 21.00 мск составила 51,89%, сообщается на сайте Центризбиркома.В воскресенье в Молдавии и за ее пределами проходит второй тур выборов президента республики. Гражданам Молдавии предстоит выбрать главу государства на ближайшие четыре года. Во второй тур прошли баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.По данным на 20.00 (21.00 мск), принять участие в голосовании в Молдавии успели более 1,61 миллиона человек - это 51,89% избирателей. Активнее всего голосуют избиратели в возрасте от 56 до 70 лет.На зарубежных участках к этому времени в выборах приняли участие более 241 тысячи человек. Также проголосовали 31,5 тысячи жителей Приднестровья.Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей. Во втором туре президентских выборов нет порога явки.Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).

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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире