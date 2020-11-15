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Санду набрала 51,46% на выборах в Молдавии после обработки 90% протоколов

Санду набрала 51,46% на выборах в Молдавии после обработки 90% протоколов

Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента республики, набирая 51,46% голосов после... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T23:49

2020-11-15T23:49

2020-11-15T23:54

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента республики, набирая 51,46% голосов после обработки более 90% протоколов с избирательных участков, сообщает ЦИК.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.Санду пока лидирует на выборах президента с 51,46% голосов, за Додона проголосовали 48,54% избирателей.Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.

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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, молдавия, в мире