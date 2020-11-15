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ЦИК Молдавии не выявил серьезных нарушений на президентских выборах

ЦИК Молдавии не выявил серьезных нарушений на президентских выборах

Второй тур выборов президента Молдавии прошел без серьезных нарушений, сообщил на брифинге в воскресенье замглавы ЦИК Владимир Шарбан. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T23:33

2020-11-15T23:33

2020-11-15T23:33

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Второй тур выборов президента Молдавии прошел без серьезных нарушений, сообщил на брифинге в воскресенье замглавы ЦИК Владимир Шарбан.В воскресенье в Молдавии и за ее пределами проходит второй тур выборов президента (избирается на четыре года). В него вышли баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду."Второй тур выборов президента Молдавии завершен, все участки внутри страны закрылись вовремя. Выборы прошли без серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты", - сказал Шарбан.По данным на 22.00 (23.00 мск), явка во втором туре выборов президента Молдавии составила 52,69%.Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей. Во втором туре нет порога явки.

https://ria.ru/20201115/moldaviya-1584712496.html

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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире