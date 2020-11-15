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ЦИК Молдавии не выявил серьезных нарушений на президентских выборах
ЦИК Молдавии не выявил серьезных нарушений на президентских выборах
Второй тур выборов президента Молдавии прошел без серьезных нарушений, сообщил на брифинге в воскресенье замглавы ЦИК Владимир Шарбан. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T23:33
2020-11-15T23:33
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Второй тур выборов президента Молдавии прошел без серьезных нарушений, сообщил на брифинге в воскресенье замглавы ЦИК Владимир Шарбан.В воскресенье в Молдавии и за ее пределами проходит второй тур выборов президента (избирается на четыре года). В него вышли баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду."Второй тур выборов президента Молдавии завершен, все участки внутри страны закрылись вовремя. Выборы прошли без серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты", - сказал Шарбан.По данным на 22.00 (23.00 мск), явка во втором туре выборов президента Молдавии составила 52,69%.Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей. Во втором туре нет порога явки.
https://ria.ru/20201115/moldaviya-1584712496.html
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

ЦИК Молдавии не выявил серьезных нарушений на президентских выборах

23:33 15.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыборы президента Молдавии
Выборы президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Второй тур выборов президента Молдавии прошел без серьезных нарушений, сообщил на брифинге в воскресенье замглавы ЦИК Владимир Шарбан.
В воскресенье в Молдавии и за ее пределами проходит второй тур выборов президента (избирается на четыре года). В него вышли баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.
"Второй тур выборов президента Молдавии завершен, все участки внутри страны закрылись вовремя. Выборы прошли без серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты", - сказал Шарбан.
По данным на 22.00 (23.00 мск), явка во втором туре выборов президента Молдавии составила 52,69%.
Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей. Во втором туре нет порога явки.
Женщина голосует во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
Вчера, 15:21
Версия 2.0: в Молдавии проходит второй тур выборов президента
 
Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
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