https://ria.ru/20201115/vybory-1584752340.html

Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным 90% протоколов

Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным 90% протоколов

Экс-премьер Молдавии и глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента, сообщили в ЦИК. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T23:13

2020-11-15T23:13

2020-11-15T23:54

президентские выборы в молдавии — 2020

цик молдавии

молдавия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584688460_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_83cef45f1d38ea4c224d58996d2d26f5.jpg

КИШИНЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Экс-премьер Молдавии и глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента, сообщили в ЦИК.После обработки 90% протоколов она набирает 51,46% голосов, у действующего главы государства Игоря Додона — 48,54%. По закону победителем станет кандидат, получивший более половины голосов, порога явки во втором туре нет.Голосование прошло в воскресенье. Явка, по данным ЦИК, к 22:00 мск составила 52,63%.Как заявил замглавы комиссии Владимир Шарбан, второй тур прошел без серьезных нарушений, которые могут повлиять на результат.Сообщалось, что в полицию поступило около 200 заявлений о фактах агитации в день голосования, попытках подкупа избирателей и других нарушениях.

https://ria.ru/20201115/sandu-1584749466.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, цик молдавии, молдавия, в мире