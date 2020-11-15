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Российский наблюдатель рассказал, как прошли выборы в Молдавии
Российский наблюдатель рассказал, как прошли выборы в Молдавии
Голосование во втором туре президентских выборов в Молдавии прошло спокойно и при подросшей по сравнению с первым туром явке, сообщил РИА Новости член ЦИК... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T22:05
2020-11-15T22:05
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
цик рф
молдавия
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Голосование во втором туре президентских выборов в Молдавии прошло спокойно и при подросшей по сравнению с первым туром явке, сообщил РИА Новости член ЦИК России Сергей Сироткин, принимающий участие в международном наблюдении.Сироткин работает на выборах в Молдавии в составе миссии наблюдателей от СНГ и по приглашению председателя ЦИК республики Дорина Чимила."Явка, по моим прикидкам, по сравнению с первым туром подросла примерно на 15%. Это фактор, который позволяет ожидать изменения результатов", - сказал Сироткин РИА Новости.По его словам, международным наблюдателям удалось посетить 12 избирательных участков, как городских, так и сельских."Все спокойно, никакого напряжения между людьми нет. Никаких, как пишут в прессе, молодых ребят с хорошими мышцами нигде нет. В течение дня заметно выросла явка, возможно, причиной тому стала хорошая, солнечная погода", - добавил член ЦИК РФ.В сельской местности голосование также проходило в доброжелательной обстановке, комиссии и наблюдатели отметили рост явки."По местному телевидению без конца показывают длинные очереди на участки за границей. Будем ждать результатов, осталось чуть-чуть", - подчеркнул Сироткин.В Молдавии 1 ноября прошли президентские выборы. ЦИК признал их состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Молдавии Майя Санду победила в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, она обошла действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, 15 ноября проходит второй тур.
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, цик рф, молдавия, в мире

Российский наблюдатель рассказал, как прошли выборы в Молдавии

22:05 15.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии
Мужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Голосование во втором туре президентских выборов в Молдавии прошло спокойно и при подросшей по сравнению с первым туром явке, сообщил РИА Новости член ЦИК России Сергей Сироткин, принимающий участие в международном наблюдении.
Сироткин работает на выборах в Молдавии в составе миссии наблюдателей от СНГ и по приглашению председателя ЦИК республики Дорина Чимила.
Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
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"Явка, по моим прикидкам, по сравнению с первым туром подросла примерно на 15%. Это фактор, который позволяет ожидать изменения результатов", - сказал Сироткин РИА Новости.
По его словам, международным наблюдателям удалось посетить 12 избирательных участков, как городских, так и сельских.
"Все спокойно, никакого напряжения между людьми нет. Никаких, как пишут в прессе, молодых ребят с хорошими мышцами нигде нет. В течение дня заметно выросла явка, возможно, причиной тому стала хорошая, солнечная погода", - добавил член ЦИК РФ.
В сельской местности голосование также проходило в доброжелательной обстановке, комиссии и наблюдатели отметили рост явки.
"По местному телевидению без конца показывают длинные очереди на участки за границей. Будем ждать результатов, осталось чуть-чуть", - подчеркнул Сироткин.
В Молдавии 1 ноября прошли президентские выборы. ЦИК признал их состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Молдавии Майя Санду победила в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, она обошла действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, 15 ноября проходит второй тур.
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Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуИгорь ДодонЦИК РФМолдавияВ мире
 
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