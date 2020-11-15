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В Молдавии завершилось голосование на президентских выборах
В Молдавии завершилось голосование на президентских выборах
В Молдавии завершился второй тур президентских выборов, по данным exit poll, лидирует Майя Санду. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T22:02
2020-11-15T22:02
2020-11-15T22:44
президентские выборы в молдавии
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 15 ноя — РИА Новости. В Молдавии завершился второй тур президентских выборов, по данным exit poll, лидирует Майя Санду.В ЦИК отмечали, что на некоторых участках в стране и за рубежом время работы могут продлить, чтобы дать возможность проголосовать всем желающим.На высший пост в государстве претендуют действующий президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.По данным exit poll, проведенного исследовательской компанией Intellect Group и общественной ассоциацией SPERO, Санду набирает 55% голосов избирателей.Опрос проводился на участках в Молдавии и не включает голоса в непризнанной Приднестровской республике и других странах.Додон, в свою очередь, заявил, что по оценкам его штаба, он лидирует в голосовании внутри страны, без учета Приднестровья и диаспоры.Явка, по данным ЦИК, к 22:00 мск составила 52,63%.В полицию поступило около 200 заявлений о фактах агитации в день голосования, попытках подкупа избирателей и других нарушениях.
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президентские выборы в молдавии, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 15 ноя — РИА Новости.
В Молдавии
завершился второй тур президентских выборов, по данным exit poll, лидирует Майя Санду.
В ЦИК отмечали, что на некоторых участках в стране и за рубежом время работы могут продлить, чтобы дать возможность проголосовать всем желающим.
На высший пост в государстве претендуют действующий президент Игорь Додон
и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду
.
По данным exit poll, проведенного исследовательской компанией Intellect Group и общественной ассоциацией SPERO, Санду набирает 55% голосов избирателей.
Опрос проводился на участках в Молдавии и не включает голоса в непризнанной Приднестровской республике и других странах.
Додон, в свою очередь, заявил, что по оценкам его штаба, он лидирует в голосовании внутри страны, без учета Приднестровья и диаспоры.
"Выборы закончились, теперь нужно вернуться к повестке дня, которую ждут люди от нас. Я призываю всех к спокойствию — и моих сторонников, и сторонников моей оппонентки. Хватит, достаточно грязи было в этот период", — сказал президент на брифинге.
Явка, по данным ЦИК, к 22:00 мск составила 52,63%.
В полицию поступило около 200 заявлений о фактах агитации в день голосования, попытках подкупа избирателей и других нарушениях.