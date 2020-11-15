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В Молдавии завершилось голосование на президентских выборах

В Молдавии завершилось голосование на президентских выборах

В Молдавии завершился второй тур президентских выборов, по данным exit poll, лидирует Майя Санду. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T22:02

2020-11-15T22:02

2020-11-15T22:44

президентские выборы в молдавии

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 15 ноя — РИА Новости. В Молдавии завершился второй тур президентских выборов, по данным exit poll, лидирует Майя Санду.В ЦИК отмечали, что на некоторых участках в стране и за рубежом время работы могут продлить, чтобы дать возможность проголосовать всем желающим.На высший пост в государстве претендуют действующий президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.По данным exit poll, проведенного исследовательской компанией Intellect Group и общественной ассоциацией SPERO, Санду набирает 55% голосов избирателей.Опрос проводился на участках в Молдавии и не включает голоса в непризнанной Приднестровской республике и других странах.Додон, в свою очередь, заявил, что по оценкам его штаба, он лидирует в голосовании внутри страны, без учета Приднестровья и диаспоры.Явка, по данным ЦИК, к 22:00 мск составила 52,63%.В полицию поступило около 200 заявлений о фактах агитации в день голосования, попытках подкупа избирателей и других нарушениях.

https://ria.ru/20201115/kiberataki-1584735578.html

https://ria.ru/20201115/moldaviya-1584543393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире