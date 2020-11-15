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В молдавской полиции рассказали о нарушениях в день выборов
В молдавской полиции рассказали о нарушениях в день выборов
Замглавы генерального инспектората полиции Молдавии Марин Максиан сообщил на брифинге, что правоохранительные органы получили информацию о 105 нарушениях в день РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T17:40
2020-11-15T17:40
2020-11-15T17:40
президентские выборы в молдавии
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Замглавы генерального инспектората полиции Молдавии Марин Максиан сообщил на брифинге, что правоохранительные органы получили информацию о 105 нарушениях в день проведения второго тура выборов президента республики.В воскресенье в Молдавии и за ее пределами проходит второй тур президента республики. Гражданам Молдавии предстоит выбрать главу государства на ближайшие четыре года. Во второй тур прошли баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду."Полиция получила сообщения о 105 нарушениях, в девяти случаях речь идет об агитации, в пяти – о попытках заблокировать трассы, в четырех – о попытках подкупа избирателей", - сказал Максиан.Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей. Во втором туре президентских выборов нет порога явки.Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
https://ria.ru/20201115/moldaviya-1584543393.html
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президентские выборы в молдавии, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире