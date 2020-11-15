https://ria.ru/20201115/vybory-1584720751.html

ЦИК Молдавии осудил попытки помешать голосованию в Варнице

ЦИК Молдавии осудил попытки помешать голосованию в Варнице

Центральная избирательная комиссия Молдавии осуждает столкновения, которые произошли в селе Варница, где местные жители и ветераны приднестровского конфликта... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T16:42

2020-11-15T16:42

2020-11-15T16:42

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

цик молдавии

игорь додон

приднестровская молдавская республика

молдавия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584711923_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_fe3fdefb107a18f35a46a7c0e4a54552.jpg

КИШИНЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии осуждает столкновения, которые произошли в селе Варница, где местные жители и ветераны приднестровского конфликта пытались помешать голосовать жителям непризнанной Приднестровской Молдавской республики, сообщила пресс-служба ЦИК.В воскресенье в Молдавии и за ее пределами проходит второй тур выборов президента республики. Гражданам Молдавии предстоит выбрать главу государства на ближайшие четыре года. Во второй тур прошли баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.Ветераны приднестровского конфликта, представители оппозиции, а также жители села Варница пытались заблокировать дороги к избирательным участкам, открытым для приднестровцев. Ситуацию под контроль взяли сотрудники полиции, после короткой стычки движение транспорта к участкам было восстановлено."Центральная избирательная комиссия (ЦИК) осуждает насильственные действия, произошедшие в населенном пункте Варница, в которых задействованы люди из числа местных жителей и силы ветеранов, пытающиеся поставить под угрозу избирательный процесс. Мы сожалеем о том, что доступ к избирательному участку был заблокирован, и для урегулирования конфликта потребовалось вмешательство сотрудников правоохранительных органов, чтобы обеспечить реализацию права голоса избирателям из населенных пунктов на левом берегу Днестра", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЦИК.В Центризбиркоме призвали к спокойствию и терпимости, а также отметили, что тем, кто пытается воспрепятствовать желанию граждан республики воспользоваться правом голоса, может грозить уголовная ответственность.Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей. Во втором туре президентских выборов нет порога явки. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20201115/moldaviya-1584712496.html

https://ria.ru/20201115/moldaviya-1584543393.html

приднестровская молдавская республика

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, цик молдавии, игорь додон, приднестровская молдавская республика, молдавия, в мире