https://ria.ru/20201115/viza-1584710018.html
В ОАЭ будут выдавать "золотые" визы врачам и вирусологам
В ОАЭ будут выдавать "золотые" визы врачам и вирусологам
Власти ОАЭ расширили список специальностей и профессий, обладатели которых могут получить "золотую" визу сроком на 10 лет, включив туда врачей, обладателей... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T14:54
2020-11-15T14:54
2020-11-15T14:54
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Власти ОАЭ расширили список специальностей и профессий, обладатели которых могут получить "золотую" визу сроком на 10 лет, включив туда врачей, обладателей докторской степени и специалистов в области информационных технологий, сообщил правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в своем Twitter.Согласно заявлению, виза будет предоставлена также специалистам в области искусственного интеллекта, больших данных, эпидемиологии и вирусологии, компьютерным инженерам, инженерам в области программирования, биотехнологий, электроники и электричества.Визу смогут получить лучшие ученики старших классов и лучшие студенты университетов страны.В марте 2019 кабинет министров ОАЭ впервые разрешил выдачу пяти- и десятилетних резидентских виз определенным категориям иностранных граждан. До этого максимальный срок резидентских виз для иностранцев составлял три года. Заявку на долгосрочную визу разрешили подавать инвесторам, предпринимателям, ученым, высококвалифицированным специалистам и талантливым студентам.
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оаэ, дубай (город)
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Власти ОАЭ
расширили список специальностей и профессий, обладатели которых могут получить "золотую" визу сроком на 10 лет, включив туда врачей, обладателей докторской степени и специалистов в области информационных технологий, сообщил правитель Дубая
шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в своем Twitter.
Согласно заявлению, виза будет предоставлена также специалистам в области искусственного интеллекта, больших данных, эпидемиологии и вирусологии, компьютерным инженерам, инженерам в области программирования, биотехнологий, электроники и электричества.
Визу смогут получить лучшие ученики старших классов и лучшие студенты университетов страны.
В марте 2019 кабинет министров ОАЭ впервые разрешил выдачу пяти- и десятилетних резидентских виз определенным категориям иностранных граждан. До этого максимальный срок резидентских виз для иностранцев составлял три года. Заявку на долгосрочную визу разрешили подавать инвесторам, предпринимателям, ученым, высококвалифицированным специалистам и талантливым студентам.