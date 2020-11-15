https://ria.ru/20201115/viza-1584710018.html

В ОАЭ будут выдавать "золотые" визы врачам и вирусологам

В ОАЭ будут выдавать "золотые" визы врачам и вирусологам

Власти ОАЭ расширили список специальностей и профессий, обладатели которых могут получить "золотую" визу сроком на 10 лет, включив туда врачей, обладателей... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T14:54

2020-11-15T14:54

2020-11-15T14:54

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дубай (город)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Власти ОАЭ расширили список специальностей и профессий, обладатели которых могут получить "золотую" визу сроком на 10 лет, включив туда врачей, обладателей докторской степени и специалистов в области информационных технологий, сообщил правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в своем Twitter.Согласно заявлению, виза будет предоставлена также специалистам в области искусственного интеллекта, больших данных, эпидемиологии и вирусологии, компьютерным инженерам, инженерам в области программирования, биотехнологий, электроники и электричества.Визу смогут получить лучшие ученики старших классов и лучшие студенты университетов страны.В марте 2019 кабинет министров ОАЭ впервые разрешил выдачу пяти- и десятилетних резидентских виз определенным категориям иностранных граждан. До этого максимальный срок резидентских виз для иностранцев составлял три года. Заявку на долгосрочную визу разрешили подавать инвесторам, предпринимателям, ученым, высококвалифицированным специалистам и талантливым студентам.

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584485102.html

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