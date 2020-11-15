https://ria.ru/20201115/valuev-1584713683.html

Валуев ответил на призыв Меладзе к бойкоту новогодних шоу

Валуев ответил на призыв Меладзе к бойкоту новогодних шоу

Депутат Николай Валуев в беседе со "Звездой" призвал не лишать россиян новогодних праздников. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T15:31

2020-11-15T15:31

2020-11-15T17:21

шоубиз

валерий меладзе

николай валуев

общество

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Депутат Николай Валуев в беседе со "Звездой" призвал не лишать россиян новогодних праздников. Так парламентарий отреагировал на заявление Валерия Меладзе, накануне предложившего артистам отказаться от съемок в новогодних передачах. Тогда певец отметил, что без новогодних концертов, которые отменили в связи с эпидемией, нет ощущения праздника и если работа артистов запрещена ограничительными мерами по борьбе с коронавирусом, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит.Валуев не поддержал эту точку зрения."Во многих городах России новогодние мероприятия будут отменены из-за коронавируса — россияне будут праздновать дома. Лишать их праздника в это тяжелое время непозволительно. Не стоить думать, что из-за пандемии пострадали только артисты, — мы все находимся в равных условиях", — сказал он.Депутат отметил, что с пандемией столкнулись все россияне, а делать какие-либо преференции для определенной группы, по его мнению, нечестно.Сам Меладзе ранее объяснил, что его публикация не была призывом к бойкоту, а лишь гипотетическим предположением. При этом он добавил, что уже получил предложения сняться в новогодних программах, но не уверен, что сможет принять их, поскольку теперь ему необходимо как-то оправдать свой пост. Певец отметил, что из-за пандемии потерял почти весь годовой заработок, а убытки отрасли оценил в 90 процентов.

https://ria.ru/20201115/meladze-1584706301.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/grigorev-apollonov-1584078295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий меладзе, николай валуев, общество