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Шоубиз
https://ria.ru/20201115/valuev-1584713683.html
Валуев ответил на призыв Меладзе к бойкоту новогодних шоу
Валуев ответил на призыв Меладзе к бойкоту новогодних шоу
Депутат Николай Валуев в беседе со "Звездой" призвал не лишать россиян новогодних праздников. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T15:31
2020-11-15T17:21
шоубиз
валерий меладзе
николай валуев
общество
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Депутат Николай Валуев в беседе со "Звездой" призвал не лишать россиян новогодних праздников. Так парламентарий отреагировал на заявление Валерия Меладзе, накануне предложившего артистам отказаться от съемок в новогодних передачах. Тогда певец отметил, что без новогодних концертов, которые отменили в связи с эпидемией, нет ощущения праздника и если работа артистов запрещена ограничительными мерами по борьбе с коронавирусом, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит.Валуев не поддержал эту точку зрения."Во многих городах России новогодние мероприятия будут отменены из-за коронавируса — россияне будут праздновать дома. Лишать их праздника в это тяжелое время непозволительно. Не стоить думать, что из-за пандемии пострадали только артисты, — мы все находимся в равных условиях", — сказал он.Депутат отметил, что с пандемией столкнулись все россияне, а делать какие-либо преференции для определенной группы, по его мнению, нечестно.Сам Меладзе ранее объяснил, что его публикация не была призывом к бойкоту, а лишь гипотетическим предположением. При этом он добавил, что уже получил предложения сняться в новогодних программах, но не уверен, что сможет принять их, поскольку теперь ему необходимо как-то оправдать свой пост. Певец отметил, что из-за пандемии потерял почти весь годовой заработок, а убытки отрасли оценил в 90 процентов.
https://ria.ru/20201115/meladze-1584706301.html
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валерий меладзе, николай валуев, общество

Валуев ответил на призыв Меладзе к бойкоту новогодних шоу

15:31 15.11.2020 (обновлено: 17:21 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Депутат Николай Валуев в беседе со "Звездой" призвал не лишать россиян новогодних праздников.
Так парламентарий отреагировал на заявление Валерия Меладзе, накануне предложившего артистам отказаться от съемок в новогодних передачах. Тогда певец отметил, что без новогодних концертов, которые отменили в связи с эпидемией, нет ощущения праздника и если работа артистов запрещена ограничительными мерами по борьбе с коронавирусом, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит.
Певец Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
14:34Шоубиз
Артисты ответили на призыв Меладзе к бойкоту новогодних программ
Валуев не поддержал эту точку зрения.
"Во многих городах России новогодние мероприятия будут отменены из-за коронавируса — россияне будут праздновать дома. Лишать их праздника в это тяжелое время непозволительно. Не стоить думать, что из-за пандемии пострадали только артисты, — мы все находимся в равных условиях", — сказал он.
Депутат отметил, что с пандемией столкнулись все россияне, а делать какие-либо преференции для определенной группы, по его мнению, нечестно.
Сам Меладзе ранее объяснил, что его публикация не была призывом к бойкоту, а лишь гипотетическим предположением. При этом он добавил, что уже получил предложения сняться в новогодних программах, но не уверен, что сможет принять их, поскольку теперь ему необходимо как-то оправдать свой пост. Певец отметил, что из-за пандемии потерял почти весь годовой заработок, а убытки отрасли оценил в 90 процентов.
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ШоубизВалерий МеладзеНиколай ВалуевОбщество
 
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