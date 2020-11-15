https://ria.ru/20201115/vaktsina-1584694975.html

Credit Suisse оценил вакцину "Спутник V"

Credit Suisse оценил вакцину "Спутник V"

Использование двух векторов аденовируса человека при разработке российской вакцины от коронавируса "Спутник V" позволяет преодолеть возможные проблемы, которые... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T12:05

2020-11-15T12:05

2020-11-15T13:50

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Использование двух векторов аденовируса человека при разработке российской вакцины от коронавируса "Спутник V" позволяет преодолеть возможные проблемы, которые могут быть связаны с наличием иммунитета к этим векторам, что повышает эффективность вакцины, говорится в аналитическом докладе Credit Suisse.Доклад был выпущен по итогам переговоров относительно третьей фазы клинических исследований вакцины между представителями Центра Гамалеи, РФПИ и командой аналитиков одного из крупнейших швейцарских финансовых конгломератов Credit Suisse.Аналитики Credit Suisse подчеркивают, что подход Центра Гамалеи к разработке вакцины "Спутник V" схож с подходом, который используется компаниями J&J и CanSino для разработки своих вакцин, — во всех случаях компании используют аденовирусные векторы."Но главное отличие "Спутника" заключается в том, что используются два разных аденовирусных вектора для первой (rAd5) и второй (rAd26) дозы вакцины. По всей видимости, это позволяет преодолеть проблемы, связанные с возможным наличием уже существующего иммунитета к этим векторам человека", — подчеркивают аналитики Credit Suisse.В докладе отмечается, что в ходе переговоров был затронут вопрос о возможном маленьком сроке действия вакцины, которую сравнили с вакцинами от гриппа, где также используются аденовирусные векторы и эффект от действия которых длится не дольше трех-шести месяцев. "Но согласно участникам дискуссии, после первого укола эффект от вакцинации в десять раз больше, после второго — в два раза", — отмечают авторы доклада."Спутник V" — первая зарегистрированная вакцина в мире, основанная на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число десяти разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в России продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201115/vaktsina-1584676748.html

https://ria.ru/20201114/vaktsina-1584626655.html

белоруссия

бразилия

оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

credit suisse , воз, белоруссия, бразилия, оаэ, в мире