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https://ria.ru/20201115/vaktsina-1584694975.html
Credit Suisse оценил вакцину "Спутник V"
Credit Suisse оценил вакцину "Спутник V"
Использование двух векторов аденовируса человека при разработке российской вакцины от коронавируса "Спутник V" позволяет преодолеть возможные проблемы, которые... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T12:05
2020-11-15T13:50
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Использование двух векторов аденовируса человека при разработке российской вакцины от коронавируса "Спутник V" позволяет преодолеть возможные проблемы, которые могут быть связаны с наличием иммунитета к этим векторам, что повышает эффективность вакцины, говорится в аналитическом докладе Credit Suisse.Доклад был выпущен по итогам переговоров относительно третьей фазы клинических исследований вакцины между представителями Центра Гамалеи, РФПИ и командой аналитиков одного из крупнейших швейцарских финансовых конгломератов Credit Suisse.Аналитики Credit Suisse подчеркивают, что подход Центра Гамалеи к разработке вакцины "Спутник V" схож с подходом, который используется компаниями J&amp;J и CanSino для разработки своих вакцин, — во всех случаях компании используют аденовирусные векторы."Но главное отличие "Спутника" заключается в том, что используются два разных аденовирусных вектора для первой (rAd5) и второй (rAd26) дозы вакцины. По всей видимости, это позволяет преодолеть проблемы, связанные с возможным наличием уже существующего иммунитета к этим векторам человека", — подчеркивают аналитики Credit Suisse.В докладе отмечается, что в ходе переговоров был затронут вопрос о возможном маленьком сроке действия вакцины, которую сравнили с вакцинами от гриппа, где также используются аденовирусные векторы и эффект от действия которых длится не дольше трех-шести месяцев. "Но согласно участникам дискуссии, после первого укола эффект от вакцинации в десять раз больше, после второго — в два раза", — отмечают авторы доклада."Спутник V" — первая зарегистрированная вакцина в мире, основанная на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число десяти разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в России продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201115/vaktsina-1584676748.html
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credit suisse , воз, белоруссия, бразилия, оаэ, в мире

Credit Suisse оценил вакцину "Спутник V"

12:05 15.11.2020 (обновлено: 13:50 15.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинский работник минской городской поликлиники № 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"
Медицинский работник минской городской поликлиники № 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Использование двух векторов аденовируса человека при разработке российской вакцины от коронавируса "Спутник V" позволяет преодолеть возможные проблемы, которые могут быть связаны с наличием иммунитета к этим векторам, что повышает эффективность вакцины, говорится в аналитическом докладе Credit Suisse.
Доклад был выпущен по итогам переговоров относительно третьей фазы клинических исследований вакцины между представителями Центра Гамалеи, РФПИ и командой аналитиков одного из крупнейших швейцарских финансовых конгломератов Credit Suisse.
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"Мы были воодушевлены откровенной дискуссией относительно использованных вирусных технологий человека, и, по нашему мнению, 92%-ная эффективность вакцины является позитивным фактором относительно прогнозов о вакцине AstraZeneca, данные о которой ожидаются, возможно, в начале декабря. Тем не менее мы должны подчеркнуть, что AstraZeneca использует аденовирусный вектор шимпанзе, в то время как "Спутник" использует два различных вида аденовирусных векторов человека", —говорится в докладе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики Credit Suisse подчеркивают, что подход Центра Гамалеи к разработке вакцины "Спутник V" схож с подходом, который используется компаниями J&J и CanSino для разработки своих вакцин, — во всех случаях компании используют аденовирусные векторы.
"Но главное отличие "Спутника" заключается в том, что используются два разных аденовирусных вектора для первой (rAd5) и второй (rAd26) дозы вакцины. По всей видимости, это позволяет преодолеть проблемы, связанные с возможным наличием уже существующего иммунитета к этим векторам человека", — подчеркивают аналитики Credit Suisse.
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В докладе отмечается, что в ходе переговоров был затронут вопрос о возможном маленьком сроке действия вакцины, которую сравнили с вакцинами от гриппа, где также используются аденовирусные векторы и эффект от действия которых длится не дольше трех-шести месяцев. "Но согласно участникам дискуссии, после первого укола эффект от вакцинации в десять раз больше, после второго — в два раза", — отмечают авторы доклада.
"Спутник V" — первая зарегистрированная вакцина в мире, основанная на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число десяти разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.
В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в России продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаCredit SuisseВОЗБелоруссияБразилияОАЭВ мире
 
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