https://ria.ru/20201115/ukraina-1584677199.html

В Раде обвинили Зеленского в создании "лагерей смерти" на Украине

В Раде обвинили Зеленского в создании "лагерей смерти" на Украине

За жизнь" Виктор Медведчук жестко осудил действия Киева во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу интернирования гражданских лиц... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T06:58

2020-11-15T06:58

2020-11-15T07:43

оппозиционная платформа - за жизнь

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служба безопасности украины

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владимир зеленский

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На Украине обвинили Зеленского в создании "лагерей смерти" для русских

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Депутат Рады, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук жестко осудил действия Киева во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу интернирования гражданских лиц. Пресс-релиз выступления политика размещен на сайте партии.Ранее украинский кабмин предложил Верховной раде разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять (интернировать) россиян, которых СБУ считает "угрожающими национальной безопасности", и определить порядок их содержания, а также военнопленных. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте.Политик выразил мнение, что создание подобных "лагерей смерти" вне существующих пенитенциарной или следственной структур может привести к "расправе" над неугодными.Также Медведчук считает, что за этим законопроектом стоит желание удержаться у власти любой ценой.

https://ria.ru/20201112/donbass-1584296622.html

донбасс

киев

украина

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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, донбасс, служба безопасности украины, верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире