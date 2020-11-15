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В Раде обвинили Зеленского в создании "лагерей смерти" на Украине
В Раде обвинили Зеленского в создании "лагерей смерти" на Украине
За жизнь" Виктор Медведчук жестко осудил действия Киева во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу интернирования гражданских лиц... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T06:58
2020-11-15T07:43
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
донбасс
служба безопасности украины
верховная рада украины
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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На Украине обвинили Зеленского в создании "лагерей смерти" для русских
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Депутат Рады, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук жестко осудил действия Киева во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу интернирования гражданских лиц. Пресс-релиз выступления политика размещен на сайте партии.Ранее украинский кабмин предложил Верховной раде разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять (интернировать) россиян, которых СБУ считает "угрожающими национальной безопасности", и определить порядок их содержания, а также военнопленных. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте.Политик выразил мнение, что создание подобных "лагерей смерти" вне существующих пенитенциарной или следственной структур может привести к "расправе" над неугодными.Также Медведчук считает, что за этим законопроектом стоит желание удержаться у власти любой ценой.
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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, донбасс, служба безопасности украины, верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире

В Раде обвинили Зеленского в создании "лагерей смерти" на Украине

06:58 15.11.2020 (обновлено: 07:43 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Депутат Рады, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук жестко осудил действия Киева во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу интернирования гражданских лиц. Пресс-релиз выступления политика размещен на сайте партии.
Ранее украинский кабмин предложил Верховной раде разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять (интернировать) россиян, которых СБУ считает "угрожающими национальной безопасности", и определить порядок их содержания, а также военнопленных. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте.

"Этот законопроект является очередным проявлением политики террора и ущемления конституционных и неотъемлемых прав людей, проживающих на территории Украины, чья вина ничем не доказана и может существовать только в воображении Зеленского и его окружения. <…> Украинский народ хранит память о методах нацистов, и есть черта беззакония, которую он никогда не позволит перейти. И отправка мирных граждан в "концлагеря" находится далеко за этой чертой", — заявил Медведчук.

Политик выразил мнение, что создание подобных "лагерей смерти" вне существующих пенитенциарной или следственной структур может привести к "расправе" над неугодными.
Также Медведчук считает, что за этим законопроектом стоит желание удержаться у власти любой ценой.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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Оппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукДонбассСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
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